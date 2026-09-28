Araguaína perto de ganhar voos da Latam: Wagner se reúne com executivos em São Paulo

da redação

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, participou, no último dia 25, em São Paulo, da 2ª edição do Aviation Infra Summit (AIS 2026) e se reuniu com executivos da Latam e do consórcio GRU Airport, que assumirá as operações do Aeroporto Regional de Araguaína ainda neste ano. O objetivo foi continuar a aproximação para atrair novas opções de voos para a cidade.

“A gente já vem conversando com a Latam há algum tempo e estamos perto de ter a empresa na cidade. Para isso, é muito importante também conversar com os executivos da GRU e pessoas dos governos. Fizemos alguns ajustes pedidos pela empresa e esperamos uma visita nos próximos dias para programar o início das operações”, afirmou Wagner.

Ainda de acordo com o prefeito, o voo deve ter como destino Brasília (DF), que é uma conexão para outros locais dentro e fora do Brasil. Atualmente, a Gol Linhas Aéreas já opera nessa rota, e a expectativa é de que os embarques e desembarques sigam crescendo na cidade, favorecendo inclusive a chegada de mais empresas e a melhoria da oferta e dos valores das passagens.

Novos investimentos

Recentemente, o Aeroporto Regional de Araguaína recebeu melhorias no Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI) para receber aeronaves do padrão Boeing 737-800, que está na categoria 4C e consegue transportar até 186 passageiros.

O novo instrumento é apenas uma pequena parte do que virá nos próximos anos. O Aeroporto Regional de Araguaína receberá um aporte de R$ 55,5 milhões, a ser efetuado pelo consórcio GRU Airport, que venceu a concessão federal.

A previsão é de que o próximo investimento da GRU seja na ampliação e modernização do Terminal de Passageiros. Na sequência, o pátio também deve ganhar melhorias para aumentar a capacidade de atendimento de aviões a jato.

Além disso, a Prefeitura está duplicando a Avenida Dionísio Farias, que dá acesso ao aeroporto. A avenida possui atualmente 7 metros de largura, com uma faixa de rolamento em cada sentido. Com a obra de duplicação do trecho até o aeroporto, a pista passará a ter 13 metros de largura e separação central com barreiras New Jersey de concreto, melhorando o trânsito na região.

Isso sem contar todos os investimentos já realizados nos últimos anos, como a construção de um sistema de drenagem e o alargamento do acostamento da pista.

Tiago Chagas Faierstein (Presidente da ANAC), Tomé Barros Monteiro da Franca (Ministro de Portos e Aeroportos), Juliano Noman (Presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas – ABEAR) e o prefeito Wagner Rodrigues