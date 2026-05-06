OAB Araguaína e Sine Municipal firmam parceria inédita para impulsionar mercado de trabalho jurídico

ARAGUAÍNA (TO) – A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Araguaína e o Sine Municipal selaram uma cooperação estratégica com o objetivo de centralizar e divulgar vagas de emprego e estágio voltadas ao setor jurídico na região. O acordo foi consolidado durante reunião realizada na tarde desta terça-feira (5), no município.

Por meio dessa parceria, as bancas de advocacia atuantes em Araguaína passarão a cadastrar suas demandas de contratação diretamente no Sine Municipal. O órgão público ficará encarregado de recepcionar essas oportunidades, gerenciar o banco de dados e intermediar o contato com os profissionais e estudantes de Direito cadastrados na plataforma.

A medida promete desburocratizar a busca por talentos e aproximar jovens advogados e acadêmicos das principais bancas locais.

Participaram da reunião o presidente da OAB Araguaína, Davi Morais; o procurador de Prerrogativas da OAB, Bred James; a Conselheira estadual da OAB, Dra Luciane Costa; Dr. Bruno Romanini, Dr. Marcos Paulo Goulart, Dra Jamila Correa, Fabrina Fernandes e Maricelia Martins, juntamente com o responsável pelo Sine Municipal, Dr. Ricardo Costa Nascimento.

O gestor do Sine Municipal, Ricardo Costa Nascimento, que também é advogado e conhece de perto as demandas da área, destacou o impacto prático da medida para a rotina operacional das bancas locais.

“Esta parceria cria um canal direto e extremamente eficiente entre quem contrata e quem busca uma oportunidade. Os escritórios agora passam a contar com o Sine como um verdadeiro braço auxiliar na seleção de profissionais qualificados, poupando tempo e otimizando processos de recrutamento.”

De acordo com o presidente da OAB Araguaína, Davi Morais, “O mercado jurídico está em constante expansão, e o papel da OAB é justamente criar pontes que facilitem o exercício profissional.