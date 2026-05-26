Ameaça de ocupação irregular em terrenos urbanos preocupa proprietários e mobiliza setor imobiliário em Gurupi

Por Wesley Silas
A Polícia Militar e proprietários de terrenos urbanos em Gurupi monitoram, desde o início de maio, tentativas de ocupação irregular em áreas privadas e comerciais do município. O caso mais recente envolve um terreno localizado às margens da rodovia TO-374 e da Avenida Dueré, na região Oeste da cidade. O proprietário do imóvel e o Sindicato Rural de Gurupi acionaram o policiamento preventivo após constatarem a demarcação clandestina dos lotes.
Histórico das ocorrências
As primeiras notificações de irregularidades surgiram há cerca de 20 dias, quando o Sindicato Rural de Gurupi acionou a Polícia Militar para intervir em uma tentativa de invasão nos fundos do Parque de Exposição Agropecuária. Pouco tempo depois, uma nova denúncia apontou movimentação semelhante em uma área comercial privada na região Oeste, evidenciando uma sequência de monitoramentos informais por parte de grupos não identificados na periferia urbana.
Demarcação e medidas de segurança
No dia 12 de maio, o empresário Wilton Fonseca, proprietário de uma área de alto valor comercial na Avenida Dueré — antiga pista de Fusca Cross —, constatou a presença de pessoas instalando estacas e transportando materiais de construção, como madeiras e ferragens, para o local. De acordo com o proprietário, os ocupantes alegaram cumprir orientações de lideranças comunitárias da região do setor Medeiros.
Para assegurar a posse do imóvel, avaliado em lotes comerciais de aproximadamente R$ 170 mil cada, o empresário adotou medidas de proteção legal e física:
Acionamento jurídico e policial: A Polícia Militar e a assessoria jurídica da empresa foram formalmente notificadas sobre a ameaça de esbulho possessório.
Limpeza e cercamento: A antiga pista de corrida foi desmanchada, a área foi limpa e uma nova cerca de proteção está sendo instalada.
Vigilância privada: Uma equipe de segurança particular foi contratada para monitorar o terreno após novas ameaças de ocupação noturna por grupos formados por 30 a 40 pessoas.
O terreno possui projeto para o desenvolvimento imobiliário e comercial, prevendo a construção de galpões e a instalação de um supermercado de grande porte para atender a região Oeste de Gurupi.
Impacto sociojurídico
As recorrentes tentativas de ocupação de áreas privadas na zona urbana de Gurupi expõem a necessidade de uma atuação rápida e integrada entre o Poder Público, o Judiciário e as forças de segurança. Episódios dessa natureza geram instabilidade no ambiente de negócios local, uma vez que a fragilidade na garantia da propriedade privada retarda investimentos privados estruturantes e desestimula a expansão comercial. O equilíbrio entre o déficit habitacional do município e a preservação da segurança jurídica depende da aplicação rigorosa das leis de zoneamento e da manutenção da ordem pública.