TCE-TO realiza visita técnica em Gurupi pelo projeto Caminhos da Integração

Da Redação

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, recebeu, nesta segunda-feira (25), a visita institucional da conselheira titular da 5ª Relatoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO), Doris de Miranda Coutinho, e de sua equipe técnica. A ação faz parte do projeto Caminhos da Integração, que percorre 21 municípios tocantinenses. O objetivo da iniciativa é aproximar o órgão de controle das gestões municipais por meio de orientação técnica, fiscalização direta e compartilhamento de dados administrativos. Gurupi é a quinta cidade visitada pelo cronograma.

Reunião institucional e vistorias técnicas

A agenda oficial começou no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura, onde a prefeita Josi Nunes, o vice-prefeito Adailton Fonseca, secretários municipais, vereadores e servidores públicos reuniram-se com a comitiva do tribunal. No encontro, foram expostas as metas do projeto e discutidos os principais entraves orçamentários e administrativos enfrentados pelo Executivo local.

Após a reunião inicial, a equipe do TCE-TO realizou vistorias técnicas em órgãos públicos da cidade. O roteiro incluiu unidades de saúde, instituições de ensino e canteiros de obras públicas em andamento. As visitas serviram para que os técnicos do tribunal avaliassem a execução dos serviços e ouvissem as demandas operacionais de gestores e servidores de carreira.

Orientações contábeis e fiscais

Durante as inspeções, os técnicos da 5ª Relatoria prestaram assessoramento focado nas áreas administrativa, contábil e fiscal. A equipe do tribunal buscou sanar dúvidas sobre a prestação de contas e a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), reforçando o caráter pedagógico que antecede as etapas de julgamento de contas públicas.

De acordo com a administração municipal, o diálogo direto com o tribunal é fundamental para alinhar os procedimentos internos às exigências legais da Corte de Contas. A conselheira Doris de Miranda Coutinho afirmou que a proposta do projeto prioriza a observação da realidade local e a escuta ativa dos servidores e técnicos municipais, visando subsidiar as decisões do tribunal com dados práticos do cotidiano das prefeituras.

Impacto administrativo

A interiorização das ações do Tribunal de Contas do Estado representa uma mudança na dinâmica de fiscalização, que migra do ambiente estritamente burocrático para a verificação in loco dos investimentos. Do ponto de vista político-social, essa proximidade pode acelerar a correção de falhas administrativas em Gurupi, minimizando riscos de rejeição de contas e otimizando a aplicação do erário. Contudo, a eficácia do projeto Caminhos da Integração dependerá da continuidade do acompanhamento técnico e da capacidade da gestão municipal em converter as orientações recebidas em melhorias práticas na execução das políticas públicas.