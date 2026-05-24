Prefeito Tetin prestigia Cavalgada da 51ª Expo Gurupi e destaca união regional e fortalecimento do agro

Da Redação

A tradicional cavalgada da 51ª Expo Gurupi reuniu neste domingo autoridades, produtores rurais, comitivas e lideranças políticas em um dos eventos mais representativos da cultura sertaneja e da força do agronegócio tocantinense. O momento, marcado pela tradição, organização e grande participação popular, abriu oficialmente a programação da maior feira agropecuária do sul do estado.

Representando o município de Cariri do Tocantins, o prefeito Tetin participou da cavalgada ao lado da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, da senadora Professora Dorinha, do senador Eduardo Gomes, do deputado federal Carlos Gaguim, do deputado estadual Eduardo Fortes e do presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, anfitrião da programação e uma das lideranças responsáveis pela realização do evento.

Durante o percurso, acompanhado por produtores, lideranças e representantes do setor, o prefeito destacou a relevância da Expo Gurupi para o fortalecimento econômico da região, a valorização das tradições do campo e a construção de parcerias entre os municípios

“Quero parabenizar o presidente e amigo João Victor Stival pela organização e pelo compromisso em manter viva uma tradição tão importante para o nosso povo. A Expo Gurupi é um patrimônio do Tocantins, um evento que fortalece a economia, valoriza o homem e a mulher do campo e aproxima municípios em torno do desenvolvimento regional. Cariri tem orgulho de caminhar junto, fortalecendo o agro e construindo pontes para o crescimento da nossa região”, afirmou Tetin.

Reconhecida como uma das maiores vitrines do agronegócio tocantinense, a Expo Gurupi chega à sua 51ª edição consolidando-se como espaço de tradição, negócios, tecnologia e integração regional. Após a cavalgada, que marca oficialmente a abertura da feira, a programação segue entre os dias 26 e 31 de maio, reunindo exposições, capacitações, debates e oportunidades voltadas ao fortalecimento do setor produtivo, shows e competições em touros e cavalos.

Entre os destaques está o espaço Agro Forte, que funcionará como um ambiente de imersão em conhecimento, promovendo palestras, capacitações e troca de experiências para pecuaristas, técnicos, acadêmicos e empresários rurais. Realizada pelo Sindicato Rural de Gurupi, em parceria com o Sistema Faet/Senar, a feira reafirma sua importância como instrumento de inovação, desenvolvimento econômico e valorização do agro em todo o Tocantins.