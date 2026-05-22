Abertura oficial da Semana da Enfermagem em Gurupi reúne centenas de profissionais e estudantes da área

Evento promovido pelo Coren-TO contou com palestra sobre “Técnica, Ética e Política: Pilares Inegociáveis do Cuidado de Enfermagem” e programação segue até o dia 22 de maio com minicursos e cerimônia de homenagem à categoria.

Da redação

A abertura oficial da 17ª Semana da Enfermagem do Tocantins em Gurupi reuniu centenas de profissionais e estudantes da área da enfermagem na noite desta quarta-feira, 20, no Espaço Cultural Mauro Cunha. O evento é promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren-TO) e integra a programação especial em celebração ao mês da Enfermagem.

A Semana da Enfermagem em Gurupi está acontecendo com a parceria da Prefeitura de Gurupi, fortalecendo a realização da programação e as ações voltadas à valorização e qualificação dos profissionais da enfermagem no município e região.

A solenidade contou com palestra ministrada pelo presidente do Coren-TO, enfermeiro Adeilson Reis, com o tema “Técnica, Ética e Política: Pilares Inegociáveis do Cuidado de Enfermagem”. Durante a apresentação, o presidente destacou a importância da valorização profissional, da qualificação contínua e do fortalecimento da enfermagem em todas as áreas de atuação.

Adeilson Reis ressaltou ainda que momentos como a Semana da Enfermagem são fundamentais para promover atualização profissional, troca de experiências e reconhecimento da categoria.

“Eventos como este fortalecem a enfermagem, promovem conhecimento e valorizam os profissionais que diariamente desempenham um papel essencial no cuidado com a população. É um momento de aprendizado, união e reconhecimento da nossa categoria”, destacou o presidente.

A programação da Semana da Enfermagem segue em Gurupi nesta quinta-feira, 21, com a realização do Encontro Técnico-Científico Regional, na UnirG, oferecendo minicursos nos períodos da manhã, tarde e noite. Entre os temas abordados estão Curativos, com o enfermeiro Matheus; Atenção Básica, com o enfermeiro Ériko Marvão Monteiro Duarte; e Sutura, ministrado pelo enfermeiro Marcus Vinicius Portilho Vieira.

Encerrando a programação, no dia 22 de maio, às 19h, será realizada a cerimônia de encerramento em homenagem aos profissionais da enfermagem, no Palacius Real. O momento reunirá profissionais de Gurupi e região em uma confraternização marcada pelo reconhecimento e valorização da categoria.