Vestibular do novo curso de Terapia Ocupacional da UnirG está com inscrições abertas 

Da Redação

A Universidade de Gurupi – UnirG abre inscrições para o processo seletivo digital para o segundo semestre de 2026. A novidade desse vestibular é a oferta do novo curso, Terapia Ocupacional. O período de inscrição inicia hoje, 19, a partir das 18h.

O procedimento deve ser realizado no site https://sei.unirg.edu.br/ no link “Home candidato”, ao custo de R$ 20. Estão sendo ofertadas 740 vagas distribuídas em 16 cursos para o campus de Gurupi. O candidato deve realizar o agendamento da prova online, conforme o cronograma de horários disponível no formulário de inscrição.

Os cursos

Os cursos ofertados são: Administração, Ciências Contábeis, Direito (Matutino e Noturno), Enfermagem, Engenharia Civil, Educação Física (Licenciatura ou Bacharelado), Farmácia, Fisioterapia, Inteligência Artificial, Jornalismo, Letras, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Terapia Ocupacional.

Agendamento das provas

A prova poderá ser realizada a partir de 16 de junho. As avaliações ocorrem as terças-feiras, a partir das 14h, on-line ou presencialmente, iniciadas a cada 02h (14, 16, 18, 20 ou 22h). A convocação será às quartas-feiras e a matrícula devem ser feitas às quintas e sextas-feiras.

Para mais informações acesse o endereço https://www.unirg.edu.br/vestibular, ou entre em contato pelo Disk Vestibular (63) 3612-7614 (apenas WhatsApp) ou pelo e-mail: [email protected].