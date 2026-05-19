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terça-feira, 19 maio

Cariri do TO

Cariri intensifica combate à violência infantil com ações permanentes de conscientização durante o Maio Laranja

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Por Redação

A mobilização em defesa das crianças e adolescentes ganhou força em Cariri do Tocantins nesta segunda-feira, 18 de maio, com uma grande ação promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A campanha reuniu equipes da Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Secretaria Municipal de Educação em uma série de atividades de conscientização e orientação voltadas à população e aos estudantes do município.

Durante a manhã, as equipes percorreram ruas e espaços públicos realizando a distribuição de panfletos, cartazes e promovendo diálogos com moradores e comerciantes sobre a importância da prevenção, da denúncia e da proteção das crianças e adolescentes contra todas as formas de violência.

Já no período da tarde, estudantes participaram de uma palestra educativa que abordou temas como prevenção, identificação de sinais de abuso e os canais de denúncia disponíveis. A ação buscou fortalecer a informação como ferramenta essencial no enfrentamento à violência infantojuvenil.

A secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Carvalho, destacou a importância da mobilização coletiva no combate a esse tipo de crime e reforçou que as ações terão continuidade ao longo do mês.

“Essa é uma luta que precisa envolver toda a sociedade. Precisamos proteger nossas crianças e adolescentes, garantir que tenham voz e que saibam que não estão sozinhos. Informação, conscientização e denúncia salvam vidas. Durante todo o mês de maio estaremos realizando ações permanentes no município para fortalecer essa rede de proteção”, afirmou.

A campanha reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção da infância e da adolescência, alertando que cuidar, acolher e denunciar são responsabilidades de todos.

O que é o Maio Laranja?

O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A mobilização acontece durante todo o mês de maio e tem como principal marco o dia 18, data que simboliza a luta pela proteção da infância no Brasil.

A campanha busca alertar a sociedade sobre a importância da prevenção, da denúncia e do fortalecimento da rede de proteção, incentivando que casos de violência sejam denunciados por meio do Disque 100 ou aos órgãos competentes do município.

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