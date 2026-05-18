Policial militar aposentado é morto a facadas e filho fica ferido em Peixe

Da Redação do Portal Atitude

Um policial militar aposentado, identificado como Durvaci Ferreira Louça, foi assassinado a facadas no início da noite desta segunda-feira (18), na beira do rio Tocantins, no município de Peixe, região sul do estado. O filho da vítima, conhecido como André, também foi esfaqueado na ação e ficou ferido. O crime ocorreu após um desentendimento envolvendo as vítimas e um pescador e mergulhador local, apontado como o autor dos ataques.

Contexto do crime e dinâmica dos fatos

De acordo com relatos de testemunhas colhidos no local, o homicídio decorre de um conflito anterior. Há cerca de 20 dias, o filho do policial e o suspeito, conhecido na região pelo apelido de “Kiko”, teriam se envolvido em uma briga física.

Na noite desta segunda-feira, Durvaci Ferreira e o filho localizaram o suspeito na rampa de acesso ao rio para tirar satisfações sobre o ocorrido. A abordagem evoluiu para uma luta corporal. Durante o confronto, o agressor utilizou uma arma branca para desferir diversos golpes contra as duas vítimas.

Socorro e óbito no local

O policial aposentado não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. O filho da vítima, mesmo esfaqueado, conseguiu fugir da rampa para buscar socorro. Até o momento, não há atualizações oficiais sobre o estado de saúde do sobrevivente ou sobre o paradeiro do autor dos crimes, que fugiu após a ação. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para isolar a área, colher depoimentos e iniciar as investigações.