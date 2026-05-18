Poluição sonora e desrespeito a distâncias legais levam MPTO a recomendar rigor em interdições de ruas em Gurupi

Por Redação A 7ª Promotoria de Justiça de Gurupi expediu recomendação à Prefeitura e aos órgãos municipais de fiscalização para que observem rigorosamente as regras de interdição de vias públicas destinadas à realização de eventos festivos. A medida, assinada pela promotora Maria Juliana Naves Dias do Carmo Feitoza, foi motivada por denúncias sobre a instalação de tendas na Avenida Pernambuco, esquina com a Rua 12, o que tem gerado poluição sonora e transtornos a moradores da região.

Distâncias mínimas desrespeitadas

O Código de Posturas do município proíbe a interdição de ruas para festas a menos de 1.500 metros de hospitais, igrejas e asilos. Medições realizadas pelo MPTO constataram que o ponto utilizado para os eventos na Avenida Pernambuco está a 620 metros do Hospital Regional de Gurupi, a 451 metros da Igreja Santo Antônio e a menos de 100 metros de uma igreja protestante. A legislação também limita os eventos às 22h e exige intervalo mínimo de 120 dias entre edições no mesmo local.

A promotoria destacou que a ocupação irregular de vias centrais se repete em períodos festivos, como fim de ano e Carnaval, atingindo diretamente moradores vizinhos — incluindo uma pessoa com saúde fragilizada que sofre com os ruídos.

Fiscalização

O MPTO orienta a Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT) a não autorizar eventos que estejam em desacordo com as normas vigentes. O documento também recomenda fiscalização para coibir o fechamento de ruas sem autorização municipal e a autuação imediata dos infratores. A Prefeitura tem 10 dias para informar à 7ª Promotoria se acatará a recomendação e quais providências adotará.

Desconexão com a legislação municipal