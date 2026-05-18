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segunda-feira, 18 maio

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Tocantins contabiliza 38,5 mil cirurgias desde 2024 pelo Programa Opera

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Por Redação

Dados do Governo do Tocantins indicam que 38.562 procedimentos cirúrgicos foram realizados entre janeiro de 2024 e abril de 2026 por meio do PAGH Cirúrgico e de parcerias com municípios. A estratégia envolve repasse de recursos para a realização de cirurgias eletivas e ampliação da rede hospitalar.

Governo do Tocantins ultrapassa 38,5 mil cirurgias realizadas entre 2024 e 2026, ampliando o atendimento à população (Foto: Luciana Barros/Governo do Tocantins)

Volume de procedimentos

Em 2024, foram registradas 17.475 cirurgias. No ano seguinte, 16.291. Até 29 de abril de 2026, o sistema registra 4.796 procedimentos, conforme o Sistema de Gestão de Leitos (Sigle). A média anual se mantém estável no período.

Rede em expansão

O número de unidades habilitadas para cirurgias eletivas passou de 43, em 2024, para 48 em 2025. O governo afirma que o aumento reflete investimentos na estrutura hospitalar em diferentes regiões do estado.

Governador Wanderlei Barbosa destaca compromisso com trabalho contínuo para ampliar o acesso aos serviços de saúde (Foto: Antonio Gonçalves/Governo do Tocantins)

O governador Wanderlei Barbosa afirmou que a redução das filas de espera é um esforço contínuo. “A saúde é sempre um desafio, principalmente pelo grande fluxo de pacientes que recebemos todos os dias”, disse.

Regionalização

Os maiores volumes de cirurgias concentram-se em Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Guaraí e Araguaína — todos com hospitais regionais. Unidades menores em Araguatins, Xambioá, Colinas, Arraias e Natividade também realizam procedimentos

Parceria da Secretaria de Estado da Saúde com municípios amplia o acesso da população a cirurgias e ajuda a reduzir filas (Foto: Adilvan Nogueira/Governo do Tocantins

O governo aponta que a regionalização reduz deslocamentos e tempo de espera para os pacientes. A operação dos mutirões conta com equipes de rouparia, nutrição, copa, manutenção, enfermagem, cirurgiões e anestesistas.

Caso concreto

Uma das atendidas pelo programa foi Dandara Alves da Silva, 3 anos, submetida a cirurgia de hérnia umbilical em 19 de abril no Hospital Geral de Palmas (HGP). “Minha filha está bem, se recuperando após a cirurgia, que foi tranquila”, relatou a mãe, Camila Alves Matos.

Em 2024, a rede de saúde contava com 43 unidades realizando cirurgias; em 2025, o número passou para 48, fortalecendo a estrutura hospitalar e ampliando a oferta de serviços em diferentes regiões (Foto:Flávia Mendes/Governo do Tocantins)

Demanda reprimida

Os números apresentados indicam continuidade operacional, mas não permitem aferir se a demanda reprimida por cirurgias eletivas no Tocantins está de fato diminuindo — dado que o volume anual se mantém praticamente estável entre 2024 e 2025. Sem informações sobre o ingresso de novos pacientes na fila de regulação, o saldo líquido entre demanda e atendimento segue indefinido. A manutenção do programa dependerá da capacidade do estado em sustentar o ritmo de procedimentos sem comprometer outras frentes da atenção à saúde.

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