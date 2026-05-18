Prefeitura de Palmas entrega Creas II na região Sul com investimento de R$ 2,1 milhões

Unidade localizada no Vale do Sol atenderá crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas em situação de rua em ao menos seis regiões da capital

Por Wesley Silas

A Prefeitura de Palmas inaugurou na manhã desta segunda-feira, 18, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social II (Creas II), no setor Vale do Sol, região Sul da capital. A obra teve investimento de R$ 2,1 milhões e amplia a rede de proteção social voltada a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e violação de direitos.

Participaram da cerimônia o prefeito Eduardo Siqueira Campos e a primeira-dama Polyanna Siqueira Campos, também secretária municipal de Desenvolvimento Social.

Público atendido

O Creas II atenderá crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população em situação de rua e famílias que necessitam de apoio especializado. A cobertura da unidade abrange Taquaralto, Taquaruçu, Buritirana, Taquari, Aurenys e outras localidades da região Sul.

O serviço é voltado a pessoas que enfrentam situações de violência, negligência, abandono, discriminação e demais formas de violação de direitos. Os encaminhamentos ao Creas são feitos por Conselhos Tutelares, delegacias — incluindo a Delegacia da Mulher —, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário e hospitais Polyanna anuncia novas entregas A gestora da Sedes afirmou que a unidade integra um pacote mais amplo de obras na área da assistência social. “Estamos com uma ampla frente de obras na área da Assistência Social e, assim como o Creas II, outras unidades serão entregues em breve, justamente para que todas as famílias possam contar com bons equipamentos e equipes qualificadas para atendê-las”, disse Polyanna Siqueira Campos.

Funcionamento e equipe

Segundo a superintendente de Proteção Social Especial, Marlucy Ramos Albuquerque, as equipes já estão alocadas e a unidade está em funcionamento desde a inauguração.

Durante o evento, o prefeito afirmou que o espaço contará com “equipes preparadas para acolher, minimizar e diminuir o sofrimento daqueles que sofrem todo tipo de violência”. Polyanna Siqueira Campos disse que a Sedes mantém “uma ampla frente de obras na área da Assistência Social” e que outras unidades serão entregues em breve.

O presidente da Associação dos Moradores do Vale do Sol, Amadeus Rodrigues, declarou que “a gestão está enxergando a nossa comunidade” e que “o prefeito tem cumprido sua palavra”.

Também foi registrado o depoimento de André Gomes, acolhido na unidade durante a inauguração, que relatou ter encontrado em Palmas “a acolhida que precisava” após passar por uma tragédia familiar.

Proteção social da região Sul de Palmas