Cariri do Tocantins conquista destaque nacional e fica entre as 27 melhores prefeituras empreendedoras do Brasil

Por Redação

O município de Cariri do Tocantins alcançou reconhecimento nacional ao figurar entre as 27 prefeituras finalistas do XIII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), cuja cerimônia nacional foi realizada no dia 18 de maio de 2026, em Brasília, durante programação integrada à Marcha dos Prefeitos.

A premiação, promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, reconhece projetos inovadores desenvolvidos pelas gestões municipais de todo o país que se destacam pelo fortalecimento do empreendedorismo, melhoria do ambiente de negócios e promoção do desenvolvimento econômico e social.

Cariri representou o estado do Tocantins com o projeto “Elas Mais Fortes”, desenvolvido por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania. A iniciativa conquistou o primeiro lugar na etapa estadual da premiação e avançou para a final nacional, colocando o município entre os maiores destaques do Brasil em políticas públicas voltadas à inclusão, autonomia e fortalecimento feminino.

O prefeito Tetin esteve presente na cerimônia nacional em Brasília, onde recebeu homenagem pela participação e pelo destaque conquistado pelo município no prêmio. Durante o evento, o gestor destacou a importância do reconhecimento para o fortalecimento das políticas públicas desenvolvidas em Cariri.

“É uma alegria muito grande ver Cariri do Tocantins sendo reconhecido nacionalmente entre tantos projetos importantes do Brasil. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, investindo em políticas públicas que transformam vidas e levam mais oportunidades para nossa população, especialmente para as mulheres do nosso município”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal da Mulher e Cidadania, Katielle Rodrigues, também acompanhou a programação em Brasília e ressaltou a relevância social do projeto “Elas Mais Fortes”.

“Esse reconhecimento nacional representa a força das mulheres de Cariri e o impacto social que o projeto vem promovendo no município. O ‘Elas Mais Fortes’ nasceu para incentivar autonomia, autoestima e independência financeira, e hoje vemos esse trabalho ganhando visibilidade em todo o país”, destacou a secretária.

O reconhecimento nacional reforça o compromisso da gestão municipal com ações que promovem transformação social, geração de oportunidades e valorização das mulheres caririenses. O projeto ganhou notoriedade por incentivar o empreendedorismo feminino, ampliar o acesso à capacitação e fortalecer a independência econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A cerimônia em Brasília reuniu prefeitos, vereadores, secretários municipais e autoridades de diversas regiões do país, evidenciando iniciativas inovadoras que vêm impactando positivamente as economias locais e melhorando a qualidade de vida da população.

Segundo o Sebrae, o prêmio tem como objetivo valorizar administrações públicas que investem em soluções eficientes, sustentáveis e inclusivas, capazes de impulsionar o desenvolvimento dos municípios e fortalecer os pequenos negócios.

Estar entre os 27 finalistas nacionais representa um marco histórico para Cariri do Tocantins e demonstra o protagonismo do município na construção de políticas públicas modernas, humanas e voltadas ao desenvolvimento social e econômico.