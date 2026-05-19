Gurupi assume protagonismo nacional em políticas públicas com adesão ao plano “Brasil que Cuida”

Da Redação

Gurupi consolidou sua posição de vanguarda na implementação de políticas de assistência social. Nesta terça-feira, 19, o município participou da assinatura simbólica do Plano Nacional de Cuidados “Brasil que Cuida”, durante a segunda edição do encontro Elas Governam, realizado em Niterói (RJ). Representada pela secretária municipal da Mulher e Cidadania, Cristina Donato, a cidade figurou entre os municípios apontados como referência pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

​A visibilidade nacional se deve ao fato de Gurupi ter sido uma das primeiras cidades brasileiras a formalizar a adesão ao programa federal, ainda em dezembro do ano passado, em Brasília. Atualmente, o município já avançou para a fase de elaboração dos projetos práticos que serão executados localmente.

​Ações integradas na prática

​Segundo a secretária Cristina Donato, o diferencial de Gurupi na condução do programa é a abordagem intersetorial. As ações não ficarão restritas a uma única pasta, mas serão executadas de forma conjunta pelas secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação e Direitos Humanos.

​”Já assinamos o protocolo de intenções e agora estruturamos os projetos executivos. O ‘Brasil que Cuida’ envolve a valorização tanto de quem necessita de amparo quanto de quem exerce o trabalho do cuidado, muitas vezes de forma invisibilizada. O foco da gestão da prefeita Josi Nunes é garantir dignidade e inclusão, olhando especialmente para as famílias em situação de vulnerabilidade”, pontuou a secretária.

​O Plano Nacional de Cuidados prevê o aporte de R$ 25 bilhões em investimentos federais até 2027. O pacote de ações inclui a criação de “Cuidotecas”, capacitação de profissionais, implantação de lavanderias públicas, ampliação de vagas em creches e a integração dos serviços de saúde e assistência social (SUS e SUAS).

​Redes de proteção e o debate sobre violência de gênero

​A assinatura do plano ocorreu dentro do painel de debates do Elas Governam, evento promovido pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). O encontro reúne lideranças femininas de todo o país com o objetivo de articular estratégias municipais voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.

​Além da economia do cuidado, a comitiva de Gurupi participou de discussões focadas no combate ao feminicídio, fomento à autonomia econômica das mulheres, enfrentamento à violência digital e o aprimoramento da produção de dados estatísticos locais para subsidiar novas redes de proteção.

​Análise Crítica: O desafio do papel aceitar a prática

​A presença de Gurupi nos palcos nacionais e o pioneirismo na adesão ao plano “Brasil que Cuida” são passos políticos e institucionais inegavelmente legítimos. O reconhecimento em um evento que reúne lideranças de todo o país confere ao município uma chancela de eficiência administrativa e posiciona a gestão local em sintonia direta com os grandes debates de assistência social do Governo Federal. Olhar para a “economia do cuidado” e para o trabalho invisibilizado das mulheres é uma urgência social.

​No entanto, o verdadeiro jornalismo exige lembrar que o sucesso de um plano de R$ 25 bilhões não se mede pela assinatura de protocolos em convenções fluminenses, mas pelo impacto real nos bairros periféricos de Gurupi.

​O grande desafio da gestão municipal a partir de agora será transformar o protagonismo burocrático em entregas palpáveis. A integração prometida entre Saúde, Educação e Assistência Social precisa funcionar na ponta da linha: a vaga na creche precisa aparecer, a Cuidoteca precisa sair do papel e as cuidadoras locais precisam receber o suporte prometido. O mérito de sair na frente na teoria traz consigo a cobrança e a responsabilidade dobradas de entregar resultados na prática. O Portal Atitude seguirá acompanhando a execução desses projetos.