Paróquia de Santo Antônio inicia capacitação sobre comunicação e uso consciente da Inteligência Artificial na evangelização em Gurupi*

Da Ascom/ Pascom

A Paróquia Santo Antônio de Gurupi iniciou no último domingo (17), em Gurupi, a formação 2026 da PASCOM (Pastoral da Comunicação). O encontro marcou o início de uma série de capacitações voltadas aos agentes e voluntários da pastoral, com foco na comunicação evangelizadora e no uso consciente das ferramentas digitais.

A formação tem como objetivo capacitar os integrantes da pastoral para compreenderem a função social da comunicação na Igreja, utilizando meios institucionais e digitais como instrumentos de evangelização, unidos à mensagem do Papa Leão XIV para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais.

Durante a abertura da formação, os participantes refletiram sobre a mensagem do pontífice voltada à responsabilidade na comunicação e ao compromisso cristão diante das novas tecnologias, com foco no tema “Preservar vozes e rostos humanos”. O encontro também marcou o pontapé inicial do cronograma formativo da PASCOM.

A programação seguirá até o mês de junho com temas como: Diretório de Comunicação da Igreja; direitos autorais e direito de imagem; inteligência artificial e Igreja; guia de implantação da PASCOM; identidade visual; planejamento pastoral para 2026.

Além das formações teóricas, os participantes também terão acesso a oficinas práticas e treinamentos voltados à comunicação pastoral.

O pároco da Paróquia Santo Antônio de Gurupi, Padre Deusimar Correia, reforçou a importância da busca pelo conhecimento e da formação permanente dos agentes pastorais para melhor servir à comunidade e à missão evangelizadora da Igreja.

A formadora e coordenadora da PASCOM da Forania de Gurupi, Adriana Alves Castelo Branco, destacou a importância da formação contínua para aqueles que atuam na comunicação da Igreja.

Segundo Adriana, investir na capacitação dos agentes é fundamental para fortalecer a evangelização e desenvolver um trabalho mais preparado e responsável diante das transformações digitais.

“A Igreja também demonstra preocupação com a utilização da Inteligência Artificial e busca orientar os agentes sobre o uso consciente dessas ferramentas. A mensagem do Papa Leão XIV reforça essa reflexão sobre ética, responsabilidade e compromisso cristão na comunicação”, destacou.

O coordenador da PASCOM da Paróquia Santo Antônio de Gurupi, Murilo Figueredo de Moura, afirmou que a formação será um momento de grande aprendizado, espiritualidade e fortalecimento para todos os pasconeiros.

“Será um momento de abastecimento espiritual e também de crescimento no conhecimento para que possamos desenvolver um trabalho cada vez mais comprometido com a evangelização e a comunicação da Igreja”, ressaltou.

O próximo encontro está marcado para o domingo, dia 24, da 15h às 17h no miniauditório Mons. Geraldo Torres na Av. Maranhão em frente a paróquia, Centro. E os demais encontros acontecerão aos finais de semana.