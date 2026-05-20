Projeto Viola de Buriti do Jalapão mantém viva a memória do mestre Maurício Ribeiro e fortalece a cultura tradicional jalapoeira

Por Vanessa Costa

Buriti do Jalapão retorna neste mês de maio levando música, memória e valorização cultural às comunidades tradicionais do Jalapão, em uma homenagem especial ao mestre Maurício Ribeiro, importante guardião da cultura popular tocantinense e referência na preservação da viola de buriti.

As comunidades quilombolas do Mumbuca, em Mateiros, e do Prata, em São Félix do Jalapão, recebem nesta quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, uma programação especial com oficinas de confecção da viola de buriti, exibição de vídeo-documentário em homenagem ao mestre Maurício Ribeiro e apresentações musicais com Núbia Dourado, Arnon Tavares e Misssim da Viola de Buriti.

No dia 21 de maio, as atividades acontecem às 8h30, na Escola Estadual Silvério Ribeiro de Matos, na comunidade Mumbuca. Já no dia 22 de maio, a programação será realizada na Escola Municipal Miguel Rodrigues de Sousa, na comunidade do Prata.

A iniciativa nasceu em 2021, durante o período da pandemia, a partir de um sonho compartilhado entre o mestre Maurício Ribeiro e a cantora, produtora cultural e apresentadora Núbia Dourado. Na época, o projeto foi contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc e tinha como proposta inicial a realização de atividades nas escolas da região. Porém, diante das restrições sanitárias daquele momento, as ações precisaram ser adaptadas e realizadas dentro das próprias comunidades.

Foi nesse contexto que surgiu a produção da videoaula sobre a confecção da Viola de Buriti do Jalapão, além de registros documentais que ajudaram a eternizar cenas e saberes tradicionais de Maurício Ribeiro ligados ao instrumento, símbolo da identidade cultural jalapoeira. O conteúdo foi disponibilizado no YouTube como forma de democratizar o acesso ao conhecimento e contribuir para a preservação dessa tradição.

Segundo Núbia Dourado, retornar à comunidade Mumbuca para dar continuidade ao projeto possui um significado profundamente emocional.

“Produzi esse projeto com muito amor e carinho ao lado do Maurício. Ele sonhava em fazer o som da viola de buriti ecoar pelos quatro cantos do Tocantins, para que mais pessoas conhecessem essa cultura tão rica, tradicional e enraizada na identidade do nosso povo. Voltar agora é também manter viva a memória de um grande mestre”, destaca.

Maurício Ribeiro faleceu em 2021, vítima da Covid-19, poucos meses após a realização do projeto. Desde então, a iniciativa passou a carregar também o compromisso de preservar sua memória e dar continuidade ao legado deixado por ele para as futuras gerações.

Além das exibições do vídeo-documentário em homenagem ao mestre Maurício Ribeiro, a programação contará com oficinas de confecção da viola de buriti e apresentações musicais que celebram a cultura popular e os saberes ancestrais do Jalapão.

O projeto reforça a importância da valorização das tradições culturais, da memória coletiva e dos saberes transmitidos entre gerações nas comunidades tradicionais do Tocantins.

O Projeto Viola de Buriti do Jalapão é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do Edital nº 28/2024 – Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura, operacionalizado pela Secretaria da Cultura do Tocantins, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

Projeto Viola de Buriti do Jalapão

📍 Comunidade Mumbuca – Mateiros (TO)

📅 Quinta-feira, 21 de maio

⏰ 8h30

📌 Escola Estadual Silvério Ribeiro de Matos

📍 Comunidade do Prata – São Félix do Jalapão (TO)

📅 Sexta-feira, 22 de maio

📌 Escola Municipal Miguel Rodrigues de Sousa

Crédito Foto: Lourdes Maria