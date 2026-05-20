Compromisso com o futuro: Prefeito Eduardo Siqueira Campos destaca infraestrutura e incentivos fiscais no aniversário de Palmas

Por Wesley Silas

No aniversário de 37 anos de Palmas, celebrado nesta quarta-feira (20), o prefeito Eduardo Siqueira Campos discursou sobre o histórico de implantação da capital, o papel das primeiras famílias de moradores e as metas de sua gestão para o desenvolvimento econômico. Durante o evento, o gestor fez um balanço dos primeiros meses de mandato e apontou a atração de investimentos privados como eixo central para o crescimento urbano.

Balanço de ações e prioridades administrativas

Ao avaliar o início do mandato, Eduardo Siqueira Campos listou intervenções em setores considerados prioritários pela administração municipal. Segundo o prefeito, as ações iniciais focaram na reestruturação do transporte coletivo, na regularização do fornecimento da merenda escolar, na reabertura dos restaurantes comunitários e na reorganização do atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O gestor classificou o cenário anterior dessas áreas como crítico e justificou as medidas como emergenciais para o atendimento dos trabalhadores e estudantes locais.

Incentivos fiscais e desenvolvimento econômico

Para a agenda de médio e longo prazo, a gestão municipal planeja a revitalização de espaços públicos voltados à cultura e ao esporte, como o Espaço Cultural e o Ginásio Ayrton Senna. No setor econômico, o prefeito anunciou que enviará propostas de redução de tributos municipais com o objetivo de atrair empresas para polos específicos da cidade, como a Cidade do Automóvel e o Parque Tecnológico. O plano visa explorar o potencial logístico e as características naturais do município, incluindo o Lago de Palmas, para fomentar o turismo e gerar novos postos de trabalho.

Análise do cenário político local