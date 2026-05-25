Marcos Duarte publica foto enigmática em frente à obra parada da nova Câmara

Por Redação

O vereador Marcos Duarte, ex-presidente da Câmara de Araguaína, publicou, na manhã desta segunda-feira, 25, uma foto em frente à obra da nova sede da Câmara de Araguaína, na Avenida Filadélfia. A imagem, divulgada nas redes sociais, mostra o parlamentar sentado diante da estrutura inacabada do prédio.

O contrato original para construção da nova sede foi firmado por R$ 17.263.594,69 com a empresa EMCAM Engenharia Ltda, conforme extrato contratual publicado no Diário Oficial e divulgado pelo AF Notícias.

O projeto previa um prédio com cerca de 4 mil metros quadrados, cinco pavimentos, 20 gabinetes, plenário para 190 pessoas, salas de reunião e das comissões, além de estacionamento. A Prefeitura informou, à época, que ficou responsável pela licitação, execução e fiscalização da obra.

A construção começou em 2024, durante a gestão de Marcos Duarte na presidência da Câmara. Em 2025, já sob nova direção no Legislativo, o projeto passou por reavaliação e a obra foi paralisada desde de então.

Em março de 2026, Câmara e Prefeitura voltaram a discutir a retomada da construção.