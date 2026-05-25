Senador Eduardo Gomes destaca parceria com Josi Nunes e investimentos de mais de R$ 91 milhões destinados a Gurupi durante a 51ª Cavalgada

Da Redação

A participação do vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, na 51ª Cavalgada de Gurupi neste domingo, 24, reforçou não apenas a valorização das tradições culturais do município, mas também a parceria política e institucional construída ao longo dos últimos anos com a prefeita Josi Nunes e o vice-prefeito Adailton Fonseca.

Durante o evento, realizado ao lado de lideranças políticas, produtores rurais e representantes do setor agropecuário, Eduardo Gomes destacou os investimentos destinados ao município ao longo de seu mandato no Senado Federal. Já foram assegurados mais de R$ 91 milhões para Gurupi, contemplando áreas como infraestrutura, saúde, educação, mobilidade urbana e desenvolvimento regional.

“O nosso compromisso com Gurupi é permanente. São mais de R$ 91 milhões destinados para melhorar a vida da população, fortalecer a infraestrutura da cidade e apoiar ações importantes da gestão municipal. Esse trabalho acontece graças à união de esforços com a prefeita Josi Nunes, o vice-prefeito Adailton Fonseca e todas as lideranças que pensam no desenvolvimento da cidade”, afirmou Eduardo Gomes.

Parceria institucional

Eduardo Gomes também ressaltou a relação de parceria construída com a gestão municipal, destacando o alinhamento institucional em busca de investimentos e projetos para o município.

Ao lado da prefeita Josi Nunes, o senador participou da programação da cavalgada, considerada uma das mais tradicionais do Tocantins e responsável por movimentar a economia local e fortalecer a cultura regional

“Gurupi é uma cidade estratégica para o desenvolvimento do Tocantins. Temos trabalhado para garantir recursos, apoiar projetos e contribuir com ações que gerem oportunidades, emprego e melhoria da qualidade de vida da população”, destacou o senador.

Tradição e desenvolvimento

A 51ª Cavalgada de Gurupi reuniu milhares de participantes e integrou a programação cultural do município, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário agropecuário no sul do Estado.

Durante a agenda, Eduardo Gomes reforçou a importância das tradições culturais como instrumento de fortalecimento econômico e integração regional.

“A cavalgada representa a força das nossas tradições e do povo trabalhador do Tocantins. É um evento que une famílias, movimenta o comércio e valoriza a identidade cultural da nossa gente”, afirmou.