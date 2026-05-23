Governador Wanderlei Barbosa inaugura novo câmpus da Unitins em Dianópolis e marca avanço do ensino superior no sudeste do Tocantin

Durante a solenidade, foram autorizados estudos para a implantação de novos cursos de graduação nas áreas de mineração, turismo e saúde

Da Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado do reitor da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Augusto Rezende, inaugurou nesta sexta-feira, 22, o novo câmpus da Unitins em Dianópolis, na região sudeste do estado. A nova estrutura recebeu investimento de R$ 30 milhões e foi projetada com arquitetura moderna, foco em acessibilidade e diretrizes de sustentabilidade. A programação contou ainda com o show da cantora Vanessa da Mata, aberto ao público.

Durante a cerimônia, o governador Wanderlei Barbosa destacou a importância do novo câmpus para o fortalecimento do ensino superior público e a valorização da comunidade acadêmica. “Sabemos o quanto essa universidade é importante para a formação dos nossos jovens e para o desenvolvimento da região. Queremos uma Unitins cada vez mais estruturada, com espaços adequados, laboratórios e condições para ampliar o ensino superior no Tocantins. Hoje entregamos um câmpus moderno, pensado para oferecer mais qualidade aos estudantes, professores e servidores, e seguimos trabalhando para fortalecer ainda mais a universidade pública no estado”, ressaltou o governador.

O reitor da Unitins, Augusto Rezende, salientou que a inauguração do novo câmpus representa um marco histórico para a universidade e fortalece a expansão do ensino superior público no sudeste do Tocantins. “É um dia histórico para a Unitins. Junto ao Governo do Estado e ao governador Wanderlei Barbosa, entregamos uma estrutura com quase 6 mil metros quadrados de área construída, que vai proporcionar mais conforto e melhores condições para nossos acadêmicos, professores e técnicos administrativos. Durante os últimos 12 anos, a universidade funcionou de forma improvisada, superando desafios e compartilhando espaços. Agora, passamos a contar com um câmpus moderno, que também permitirá a expansão para novas áreas de conhecimento e atenderá às demandas da região sudeste do Tocantins”, frisou. “Hoje [sexta-feira, 22] é um dia difícil de definir em uma única palavra. É um momento histórico, memorável e a realização de um sonho para Dianópolis e toda a região sudeste do estado. Essa conquista representa o resultado de muitos desafios superados, esforços conjuntos e pessoas que abriram caminhos para que esse projeto se tornasse realidade. Agora, a região passa a contar com um câmpus moderno, completo e preparado para ampliar oportunidades e fortalecer o ensino superior público”, completou o prefeito Hormides Rodrigues Neto. A cerimônia reuniu a comunidade acadêmica da Unitins, composta por estudantes, professores, técnicos administrativos, além de autoridades estaduais e municipais, lideranças políticas e moradores da região. Para celebrar a entrega do novo câmpus da Unitins em Dianópolis, a programação foi encerrada com um grande show da cantora Vanessa da Mata, aberto ao público e reunindo moradores de Dianópolis e de toda a região sudeste do Tocantins. A apresentação marcou a noite de inauguração em clima de festa e celebração, coroando um momento considerado histórico para a educação superior no estado e reforçando a aproximação da universidade com a comunidade. Expansão do ensino superior Durante a solenidade, o governador Wanderlei Barbosa autorizou oficialmente o reitor da Universidade Estadual do Tocantins, Augusto Rezende, a promover estudos técnicos, administrativos e pedagógicos para a ampliação do câmpus de Dianópolis, com foco na implantação de novos cursos de graduação nas áreas de mineração, turismo e saúde. A autorização também prevê o encaminhamento de proposta de readequação da estrutura organizacional de pessoal, contemplando a criação de cargos docentes e equipes de apoio necessários ao funcionamento das novas graduações. As demandas deverão ser submetidas à Secretaria de Estado da Administração (Secad) para planejamento e previsão, conforme os estudos técnicos elaborados pela universidade. O governador determinou ainda que a Secretaria de Estado da Saúde adote as providências necessárias para disponibilização de espaços técnicos de apoio voltados à implantação dos cursos na área da saúde, fortalecendo a expansão do ensino superior público no sudeste tocantinense. Novo câmpus

A Unitins atua em Dianópolis desde 2014, com funcionamento provisório em uma escola de ensino básico. Localizada no Jardim Canadá, na saída para o município de Rio da Conceição, a construção do câmpus próprio representa a consolidação da presença institucional da universidade na região sudeste do estado.

O câmpus possui aproximadamente 6 mil m² de área construída, distribuídos em 30 salas de aula, sala dos professores, setores administrativos e quatro salas de orientação e atendimento aos acadêmicos. A estrutura conta com laboratórios de informática, biblioteca com 200 m² e auditório com capacidade para 150 pessoas.O novo câmpus também possui cantina, pátio coberto, banheiros adaptados e rampas de acessibilidade, seguindo diretrizes de sustentabilidade e inclusão. A nova estrutura entregue para a comunidade ampliará o atendimento da universidade, que atualmente oferta os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito, além de possibilitar aumento no número de matrículas e futura implantação de novos cursos na região. Comunidade acadêmica comemora A diretora do câmpus Dianópolis, Ana Felícia Cavalcanti Pires, comemorou a entrega da nova estrutura e destacou os impactos positivos que o novo espaço trará para estudantes, professores e servidores da universidade.

“Antes era um sonho e hoje se tornou realidade. Durante muitos anos trabalhamos com espaços limitados, setores pequenos e estrutura improvisada. Agora passamos a contar com ambientes modernos, auditório, novos laboratórios e uma estrutura muito mais adequada para atender à comunidade acadêmica. Isso vai impactar diretamente no ensino, na pesquisa e na extensão, além de proporcionar mais conforto e melhores condições de trabalho para técnicos administrativos, docentes e estudantes”, observou a diretora. A acadêmica do 5º período do curso de Direito, Cinthya Carvalho, moradora do município de Rio da Conceição, comemorou a inauguração do novo câmpus da Unitins em Dianópolis. “Estamos muito felizes com a inauguração do novo câmpus da Unitins. Essa nova estrutura traz um sentimento de pertencimento, de estar em casa, além de oferecer mais apoio aos acadêmicos. É uma conquista muito importante para todos nós e reforça a importância de uma universidade pública e de qualidade. Com mais estrutura, salas adequadas e suporte para estudantes e professores, a expectativa é de melhoria no ensino e ainda mais incentivo aos nossos estudos”, pontuou. A inauguração do novo campus da Unitins também representa a concretização de histórias construídas ao longo da trajetória da universidade no interior do Tocantins. Uma delas é a da professora Venusa Delgado Rego, natural da região do Bico do Papagaio e testemunha dos primeiros passos da instituição na região. Atualmente docente e coordenadora do curso de Ciências Contábeis, ela celebra não apenas a entrega da nova estrutura, mas também o fortalecimento do ensino superior no extremo norte do estado. Emocionada, Venusa destacou o significado histórico do momento para toda a região. “É um momento histórico, um marco para a história do Bico do Papagaio. Tenho uma longa trajetória com a Unitins. Acompanhei o início da universidade na região; vi quando ela começou a ser instalada. Hoje, ver essa grandeza e essa realização acontecendo é motivo de muita alegria para todos nós”, finalizou. A professora também ressaltou a expectativa positiva em torno dos investimentos já destinados para que Augustinópolis receba, futuramente, uma unidade própria da universidade com o mesmo padrão de excelência da nova estrutura inaugurada.

Texto: Débora Gomes e Leydiane Lima/Governo do Tocantins