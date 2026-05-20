Polícia Civil prende suspeito de matar policial militar da reserva e ferir o filho da vítima em Peixe

Por Wesley Silas

A Polícia Civil do Tocantins cumpriu, na manhã desta quarta-feira (20), um mandado de prisão preventiva contra Djailton dos Santos Batista, de 30 anos, conhecido como “Kiko”. Ele é investigado pelo homicídio qualificado de um policial militar da reserva remunerada, de 60 anos, e pela tentativa de homicídio contra o filho da vítima, de 36 anos. Os crimes ocorreram no último dia 18 de maio, na Avenida Beira Rio, no centro do município de Peixe, sul do estado. A prisão foi efetuada por volta das 8h30 por equipes da 94ª Delegacia de Polícia de Peixe, com apoio de divisões regionais.

Motivação e dinâmica do crime

De acordo com o inquérito policial, o crime foi motivado por desavenças antigas entre o suspeito e o filho do policial militar. Os conflitos, motivados por problemas de vizinhança relacionados à criação de animais, vinham ocorrendo desde o fim de 2025 e já haviam gerado discussões, ameaças e registros de boletins de ocorrência.

No dia do fato, o investigado teria utilizado uma faca para atacar as vítimas. Conforme os levantamentos iniciais, houve luta corporal, e o suspeito desferiu golpes sucessivos contra o militar da reserva — que morreu no local — e contra o filho dele, que sobreviveu aos ferimentos.

Argumentação da defesa

Em entrevista ao repórter Jair Inocêncio, o advogado do acusado, Rayfran Vieira, declarou que seu cliente agiu em legítima defesa. O defensor afirmou que todos os elementos necessários para comprovar a tese serão apresentados formalmente no decorrer do processo judicial.

Mobilização policial e trâmites jurídicos

A prisão preventiva foi solicitada pela autoridade policial de Peixe, recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi deferida pelo Poder Judiciário.

A operação para o cumprimento do mandado envolveu uma ação integrada entre:

94ª Delegacia de Polícia de Peixe;

7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Gurupi (7ª DRPC);

3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Gurupi);

8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC Gurupi);

88ª Delegacia de Polícia de Gurupi.

Após passar pelos procedimentos legais cabíveis na delegacia, Djailton dos Santos Batista foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Teses de acusação e defesa

O desfecho violento de um conflito de vizinhança que se arrastava há meses evidencia a insuficiência dos mecanismos preliminares de mediação e a escalada da letalidade em disputas interpessoais cotidianas. A rápida resposta das forças policiais e do Judiciário ao expedir e cumprir o mandado de prisão atende ao rito legal necessário para a garantia da ordem pública, mas transfere agora para a esfera judicial a responsabilidade de processar as teses de acusação e defesa, em um caso que expõe a vulnerabilidade da segurança individual mesmo diante de alertas prévios registrados em delegacias.