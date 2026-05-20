Diretoria do Sindicato Rural de Gurupi reforça união em alinhamento para a 51ª Expo Gurupi

Por Redação

A diretoria do Sindicato Rural de Gurupi se reuniu na noite desta terça-feira, 19, para mais um alinhamento estratégico visando a realização da 51ª Expo Gurupi, considerada uma das maiores vitrines do agronegócio e entretenimento do Norte do Brasil.

A feira acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Parque de Exposições de Gurupi, reunindo grandes atrações, palestras, rodeio, vaquejada, provas e uma programação voltada para toda a família e para o fortalecimento do agronegócio regional.

Antes da abertura oficial da feira, a tradicional cavalgada da Expo Gurupi já movimenta a cidade neste domingo, dia 24, reunindo comitivas, cavaleiros, amazonas e amantes da cultura sertaneja em um dos momentos mais aguardados da programação.

O encontro da diretoria reuniu diversos membros do Sindicato Rural, reforçando aquilo que vem sendo um dos grandes diferenciais da instituição nos últimos anos: a união, o comprometimento e o trabalho coletivo em prol do fortalecimento da Expo Gurupi e do desenvolvimento da cidade.

Os alinhamentos acontecem diariamente, com reuniões, visitas técnicas e acompanhamento constante dos preparativos da feira, que neste ano promete ser uma das maiores já realizadas.

Além de movimentar o agronegócio, a Expo Gurupi impulsiona diretamente a economia local, fortalecendo setores como hotéis, restaurantes, salões de beleza, lojas de roupas, calçados e diversos outros segmentos do comércio que aguardam com expectativa o período da feira.

Segundo integrantes da diretoria, o objetivo é entregar uma exposição ainda mais organizada, estruturada e preparada para receber toda a população de Gurupi e visitantes de várias regiões do Tocantins e do Brasil.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, destacou a importância do empenho coletivo para o sucesso do evento.

“Quero agradecer toda a nossa diretoria pelo apoio, pela dedicação e por acreditar no propósito da Expo Gurupi. É essa união que faz a diferença e fortalece ainda mais o nosso Sindicato Rural. Todos estão comprometidos em realizar uma grande festa para Gurupi e toda a região”, destacou.

A expectativa é que a 51ª Expo Gurupi consolide ainda mais a tradição da feira, fortalecendo o agronegócio, fomentando negócios e movimentando toda a economia do município.