Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa conquista aprovação histórica no MEC com Cursinho Popular JPC

Por Redação

A Ministério da Educação aprovou a proposta do Cursinho Popular JPC, da Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa, para integrar a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), programa federal que fortalece iniciativas educacionais voltadas à preparação de estudantes socialmente desfavorecidos para o ingresso no ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A conquista coloca a unidade escolar entre as cinco propostas aprovadas em todo o Estado do Tocantins e como a única da região sul do estado contemplada no processo seletivo nacional, que contou com 611 propostas inscritas em todo o Brasil.

A Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) foi criada com o objetivo de ampliar o acesso de jovens em situação de vulnerabilidade social à educação superior, oferecendo suporte técnico, pedagógico e financeiro aos cursinhos populares comunitários. Entre as prioridades do programa estão o fortalecimento das ações preparatórias para o Enem, o incentivo à participação de estudantes negros, indígenas e de baixa renda no ensino superior e a ampliação da ocupação de vagas em instituições federais.

Com a aprovação da proposta, a escola passará a receber recursos destinados ao pagamento de auxílio permanência aos estudantes participantes do cursinho, além da concessão de auxílio financeiro a educadores, coordenadores e profissionais de apoio técnico-pedagógico e psicossocial envolvidos no projeto. O programa também prevê apoio técnico-administrativo para a manutenção das atividades.

Para a gestão da escola, a aprovação representa um marco histórico para a educação pública da região sul do Tocantins e reafirma o compromisso da unidade escolar com a democratização do acesso à universidade.

Segundo a direção da escola, o projeto nasce da necessidade de oferecer oportunidades reais aos estudantes da periferia e da rede pública, muitos deles primeiros membros da família a sonharem com o ingresso no ensino superior.

“O Cursinho Popular JPC representa esperança, transformação social e a possibilidade concreta de mudança de vida para nossos estudantes. Estar entre as propostas aprovadas nacionalmente demonstra a força da educação pública e o compromisso da nossa escola com a inclusão e a justiça social”, destacou a diretora da unidade escolar, Daniele Gross.

A iniciativa também contribuirá para fortalecer o protagonismo juvenil, elevar os índices de participação no Enem e ampliar as perspectivas acadêmicas e profissionais dos estudantes da rede pública de Gurupi e região.

A expectativa é que as atividades do cursinho tenham início ainda neste ano, com acompanhamento pedagógico, simulados, orientação educacional e preparação interdisciplinar voltada às competências e habilidades exigidas pelo Enem.

O grupo idealizador da proposta é composto pelos profissionais Helder Gomes Costa, José Eurípedes Possebon, Daniele Gonçalves Lisboa Gross, Samila Serpa da Silva Mafra, Naylline Gomes Sena Ferreira e Ludimilla Pereira da Costa Almeida, que atuaram na construção coletiva do projeto, visando ampliar oportunidades educacionais e fortalecer o acesso democrático ao ensino superior para estudantes da rede pública.