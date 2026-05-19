Na região sudeste, governador Wanderlei Barbosa inaugura usina fotovoltaica e novo câmpus da Unitins nesta sexta-feira, 22

Usina solar irá reduzir custos com energia elétrica, ampliar a eficiência operacional e fortalecer a produção agrícola sustentável do Projeto Manuel Alves

Da Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, cumprirá agenda de trabalho na região sudeste do estado nesta sexta-feira, 22, com a inauguração da usina fotovoltaica do Projeto Manuel Alves, entre os municípios de Dianópolis e Porto Alegre do Tocantins; e a inauguração do novo câmpus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), em Dianópolis.

Usina fotovoltaica

Com potência instalada de 1,211 MW, a usina fotovoltaica do Projeto Manuel Alves, na sede do Centro Administrativo do projeto, será inaugurada às 17 horas pelo chefe do Executivo. A usina solar será destinada ao abastecimento do sistema de bombeamento da irrigação do projeto, contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura hídrica e energética da produção agrícola.

A implantação da usina foi executada com recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com contrapartida do Governo do Tocantins, no valor total de R$ 7,5 milhões.

Novo câmpus Unitins

Dando continuidade à agenda na região, o governador Wanderlei Barbosa inaugurará às 18h30, o novo câmpus da Unitins, em Dianópolis, com investimento de R$ 30 milhões.

A entrega reforça a expansão do ensino superior público, fortalece a interiorização da educação e impulsiona o desenvolvimento regional. A programação contará com show da cantora Vanessa da Mata e será aberta ao público.