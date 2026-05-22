Calor e tempo seco chegam ao Tocantins: veja dicas para usar energia de forma mais eficiente

Meteorologista alerta para temperaturas elevadas e baixa umidade no Tocantins; especialista orienta sobre hábitos que ajudam a reduzir o consumo de energia no dia a dia

Da Redação

O Tocantins começou oficialmente a transição para o período seco e os efeitos já começam a ser sentidos pela população. Dias mais quentes, baixa umidade do ar e redução gradual das chuvas devem marcar as próximas semanas em grande parte do Estado.

Segundo a meteorologista e consultora da Energisa, Ana Paula Paes, maio já vem apresentando temperaturas acima da média histórica em diversas áreas do Brasil Central, incluindo o Tocantins. “A tendência é de aumento dos períodos de tempo bom e temperaturas mais elevadas durante as tardes. Mesmo quando os termômetros não registram extremos, a sensação térmica costuma ser maior por causa da combinação entre calor, forte radiação solar e redução das chuvas”, explica.

A especialista ressalta ainda que, embora o chamado “Super El Niño” ainda não esteja configurado, os modelos climáticos apontam possibilidade de um fenômeno entre moderado e forte nos próximos meses. “Os principais reflexos para o Tocantins costumam ser aumento das temperaturas, redução gradual da umidade, uma transição mais rápida para o período seco, e ainda, a possibilidade de mais episódios de calor intenso”, afirma Ana Paula.

Além dos impactos no clima, esse cenário também influencia diretamente o consumo de energia elétrica dentro de casa. Com o calor mais intenso, alguns eletrodomésticos passam a exigir mais energia para funcionar, mesmo que os hábitos de consumo permaneçam os mesmos. Ar-condicionado, geladeira, ventiladores e climatizadores precisam trabalhar mais para manter a temperatura agradável dos ambientes.

“É como se os equipamentos estivessem fazendo um esforço maior para proporcionar conforto térmico. Por isso, muitas vezes a pessoa mantém a rotina em casa, mas percebe aumento no consumo de energia”, explica o analista de eficiência energética da Energisa Tocantins, Lutiary Basílio.

Conforme o analista, conhecer o funcionamento dos aparelhos é essencial para equilibrar conforto e economia. “Muita gente acredita que colocar o ar-condicionado em 17°C vai resfriar o ambiente mais rápido, mas isso só aumenta o consumo. O ideal é manter em torno de 23°C, que é uma temperatura confortável e mais eficiente energeticamente”, orienta.

Outra recomendação importante é priorizar eletrodomésticos com selo Procel de eficiência energética, além de adotar pequenas mudanças na rotina que ajudam a controlar o consumo ao longo do período seco.

Confira algumas orientações para economizar energia no dia a dia:

Evite deixar aparelhos em stand-by;

Mantenha portas e janelas fechadas ao usar ar-condicionado;

Evite abrir a geladeira várias vezes seguidas e nunca coloque alimentos quentes dentro dela;

Posicione a geladeira em locais ventilados e longe do fogão ou outras fontes de calor;

Aproveite a iluminação natural durante o dia;

Junte roupas para passar de uma só vez;

Retire carregadores e aparelhos da tomada quando não estiverem em uso;

Faça revisão das instalações elétricas em caso de emendas, aquecimento ou sobrecarga.

“Economizar energia não significa abrir mão do conforto. Pequenas atitudes fazem diferença tanto para o bolso quanto para o uso mais consciente dos recursos”, reforça o analista.