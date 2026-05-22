Karynne Sotero abre programação do Tocantins Amigo do Pet em Paranã com consultas e castrações gratuitas

Da Redação

A primeira-dama do Tocantins, Karynne Sotero, idealizadora do programa Tocantins Amigo do Pet, participou nesta sexta-feira, 22, da abertura oficial das ações no município de Paranã. A solenidade, realizada em frente ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), reuniu o prefeito Fábio da Farmácia, a deputada estadual Cláudia Lelis, estudantes e moradores da comunidade. A iniciativa leva atendimentos veterinários gratuitos à população e ações de conscientização sobre bem-estar animal.

A cerimônia contou ainda com a participação especial dos mascotes do programa, a gata Mia e o cachorro Caramelo, personagens que animaram o público e reforçaram a mensagem de conscientização sobre cuidado e bem-estar animal.

O programa é coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), em parceria com a prefeitura municipal, o Instituto Pizada e o Comitê Pró-Animal. A ação contou com emenda parlamentar da deputada estadual Cláudia Lelis.

A moradora de Paranã, Damiana Pereira Coelho, que levou as duas cadelas Cacau e Poli para serem atendidas pelo programa, destacou a importância da iniciativa, principalmente para famílias que não têm condições financeiras de arcar com os custos de castrações e tratamentos veterinários. “Pra gente, esse atendimento gratuito ajuda muito. Além de cuidar da saúde dos animais, também traz mais tranquilidade para quem não consegue pagar por esses procedimentos”, afirmou.

O prefeito do município, Fábio da Farmácia, destacou que a realização do programa é fundamental para cidades de pequeno porte que não possuem centros de zoonoses.

“Além de cuidar dos animais, esse trabalho também protege a população. Quando promovemos consultas, diagnósticos e castrações, estamos prevenindo doenças, reduzindo o abandono e levando mais qualidade de vida para toda a comunidade. Somos gratos à primeira-dama por trazer esse programa para nossa cidade”, acrescentou.

Durante o evento, Karynne Sotero ressaltou a importância de ampliar o acesso aos cuidados veterinários nos municípios tocantinenses e destacou o caráter social da iniciativa, aproximando os serviços públicos da população.

“A presença do Tocantins Amigo do Pet em mais uma cidade do nosso estado representa o fortalecimento de uma iniciativa que une cuidado, saúde animal e conscientização. Ficamos muito felizes em levar esse atendimento gratuito para a população de Paranã e contribuir para a qualidade de vida dos pets e da comunidade”, afirmou a primeira-dama.

A ação, realizada em frente ao CRAS, segue até o dia 24 de maio com a oferta de 250 atendimentos gratuitos, entre consultas veterinárias, procedimentos clínicos e castrações de cães e gatos. Além dos serviços destinados aos animais, o programa também promove atividades educativas nas escolas, levando orientações a crianças e jovens sobre bem-estar animal e combate ao abandono.

Com protagonismo na defesa da causa animal no Tocantins, Karynne Sotero vê o programa como uma importante política de conscientização e proteção animal. Desde sua criação, o Tocantins Amigo do Pet já passou pelos municípios de Aliança do Tocantins, Dianópolis, Palmeirópolis e Colinas do Tocantins, somando mais de 1.200 atendimentos realizados.