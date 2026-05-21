DNIT interdita ponte na BR-235; ATR aciona balsas emergenciais entre Pedro Afonso e Tupirama

Por Redação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) determinou a interdição total da ponte sobre o Rio Tocantins, localizada na BR-235, entre os municípios de Pedro Afonso e Tupirama. A medida, de caráter preventivo, foi tomada após vistorias técnicas identificarem fissuras e trincas na estrutura, gerando risco ao tráfego. Para conter o impacto do bloqueio na economia e no deslocamento de moradores, o Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Regulação (ATR) e da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), iniciou uma operação emergencial na região.

Mobilização da ATR e ativação do transporte por balsas

Por orientação do governador Wanderlei Barbosa, equipes da ATR foram deslocadas para Pedro Afonso para coordenar as alternativas de mobilidade urbana e intermunicipal. A agência reguladora iniciou negociações com a concessionária Pipes e outros operadores de transporte fluvial para viabilizar o uso emergencial de balsas.

O objetivo é garantir a travessia de caminhões, ônibus, ambulâncias e veículos de passeio. A prioridade inicial das equipes locais é assegurar que serviços essenciais, como o transporte escolar e o fluxo de pacientes do sistema de saúde, não sejam interrompidos.

Histórico da estrutura e responsabilidade técnica

A ponte interditada integra o complexo da rodovia federal BR-235, cuja manutenção, fiscalização e investimentos são de responsabilidade direta do governo federal, via DNIT. O órgão do Ministério dos Transportes informou que as avaliações estruturais continuam em andamento para definir a extensão dos danos e o cronograma de reparos necessários antes da liberação do tráfego. Não há, até o momento, previsão oficial para a desinterdição da estrutura.

Impacto socioeconômico e reflexo na infraestrutura regional

A interdição da ponte entre Pedro Afonso e Tupirama expõe a vulnerabilidade logística do Tocantins e a dependência regional de eixos rodoviários federais que carecem de manutenção preventiva contínua. O bloqueio temporário afeta diretamente o escoamento da produção agrícola do médio norte tocantinense e sobrecarrega os custos do comércio local com rotas alternativas ou tarifas de transporte fluvial. O episódio reforça a necessidade de maior previsibilidade orçamentária da União para a conservação de obras de arte especiais (pontes e viadutos) no interior do país, uma vez que ações reativas, embora necessárias para a segurança, geram prejuízos econômicos imediatos aos municípios impactados.