Em Tocantínia, governador Wanderlei Barbosa assina ordem de serviço para reforma e ampliação da escola Xerente nesta segunda, 25

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, assina nesta segunda-feira, 25, às 15 horas, a ordem de serviço para as obras de reforma e ampliação do Centro de Ensino Médio Xerente Warã (Cemix), no município de Tocantínia.

Com investimento superior a R$ 1,8 milhão, a obra contempla a reforma geral do bloco principal da unidade escolar, construção de banheiros acessíveis, refeitório padrão e central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), estrutura destinada ao armazenamento seguro dos botijões de gás utilizados na cozinha escolar, fortalecendo a estrutura educacional e garantindo mais conforto e acessibilidade para estudantes, professores e toda a comunidade escolar.

A ação faz parte do projeto Obra Toda Semana: Transformando Escolas, Construindo Futuros, e do Programa de Fortalecimento da Educação Indígena (Profe Indígena) desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Texto: Mara Sousa/Governo do Tocantins