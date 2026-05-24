Cavalgada da 51ª Expo Gurupi entra para a história como a mais linda já realizada em Gurupi

Por Redação

Milhares de pessoas tomaram as ruas de Gurupi na manhã deste domingo durante a tradicional Cavalgada da 51ª Expo Gurupi. O evento reuniu comitivas, cavaleiros, amazonas, famílias e apaixonados pela tradição sertaneja em um verdadeiro espetáculo de cultura, organização e emoção.

Marcada pela grande participação popular e pelo clima de união, a cavalgada também ficou marcada pelo compromisso cumprido pela organização: começar e terminar dentro do horário previsto. A pontualidade e a organização foram elogiadas pelo público e pelos participantes, reforçando o compromisso do Sindicato Rural de Gurupi em realizar uma festa cada vez maior e mais estruturada.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, agradeceu a participação da população e destacou a importância da união de todos os envolvidos para o sucesso do evento.

“Hoje Gurupi viveu um momento histórico. Nós tínhamos um compromisso com a organização, com o horário e principalmente com a nossa tradição… e graças a Deus conseguimos cumprir tudo com excelência.

Quero agradecer de coração cada comitiva, cada cavaleiro, amazona, famílias apaixonadas pela cultura sertaneja e todo o público que lotou as ruas de Gurupi e fez dessa cavalgada um espetáculo inesquecível.

Nosso agradecimento também à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, PRF, AMTT, ADAPEC, Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura de Gurupi e todos os órgãos envolvidos, que trabalharam unidos para garantir segurança, organização e sucesso nesse grande evento.

A Cavalgada da 51ª Expo Gurupi já entrou para a história como a mais linda que Gurupi já viu”, destacou o presidente.

A organização também agradeceu o apoio das forças de segurança, dos órgãos públicos e de todas as equipes envolvidas na realização do evento, fundamentais para garantir tranquilidade, segurança e o bom andamento da programação.

A Cavalgada abriu oficialmente o clima da 51ª Expo Gurupi, considerada a maior festa agropecuária do Norte do Brasil, que segue com uma programação repleta de rodeio, shows nacionais gratuitos, palestras, cursos, vaquejada, prova dos três tambores, Escola do Agro e diversas atrações voltadas para toda a família.