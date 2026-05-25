Lavandeira em alerta: ação de vereadores provoca medo do desemprego entre pais e mães de família

Por Redação

O medo tomou conta de dezenas de lares em Lavandeira, na região Sudeste do Tocantins. Servidores temporários do município vivem dias de apreensão após uma representação apresentada ao Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) pelos vereadores Marziel Gonçalves Lopes, Geralino Pereira da Silva e Rosimeire Leni de Castro Silva colocar sob questionamento contratos que hoje representam a principal e, em muitos casos, a única fonte de renda de inúmeras famílias lavandenses.

A iniciativa dos parlamentares desencadeou uma notificação oficial à Prefeitura Municipal, exigindo informações detalhadas sobre contratações temporárias, justificativas administrativas e planejamento para concurso público. O documento abriu um debate jurídico e político que rapidamente ultrapassou os corredores institucionais e chegou às mesas de jantar, aos pequenos comércios e às casas de trabalhadores preocupados com o futuro.

Para muitos moradores, o temor é direto: perder o emprego significa perder o sustento. Em uma cidade pequena, onde a máquina pública exerce papel decisivo na geração de renda, o impacto de possíveis desligamentos preocupa famílias inteiras. São pais e mães que dependem exclusivamente do salário para pagar aluguel, colocar comida na mesa, manter contas em dia e garantir o básico aos filhos.

Nos bastidores, cresce a sensação de insegurança entre trabalhadores que temem ser atingidos por mudanças abruptas. A discussão sobre legalidade das contratações, embora considerada legítima no campo administrativo, passou a ser vista por parte da população sob outro ângulo: o de seus efeitos concretos sobre quem depende do trabalho para sobreviver.

A atuação dos vereadores Marziel Gonçalves Lopes, Geralino Pereira da Silva e Rosimeire Leni de Castro Silva se tornou alvo de intenso debate político no município. Enquanto defensores da medida argumentam que a fiscalização busca adequação legal e maior transparência, críticos questionam se houve sensibilidade diante das possíveis consequências sociais para dezenas de famílias.

Entre trabalhadores e moradores, perguntas começam a ecoar: se houver redução de contratos, como essas famílias irão sobreviver? O comércio local suportaria a queda de renda? Como equilibrar legalidade administrativa sem ampliar a insegurança econômica de quem depende exclusivamente do serviço público municipal?

Em Lavandeira, o tema deixou de ser apenas jurídico. Tornou-se uma questão social, econômica e profundamente humana.