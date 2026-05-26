Viatura da PM bate em poste ao desviar de carro em cruzamento de Gurupi

Condutor da polícia realizou manobra para evitar colisão com veículo conduzido por uma mulher que passava pelo sinal verde.

Por Wesley Silas

GURUPI – Na noite desta segunda-feira, uma viatura da Polícia Militar do Tocantins colidiu contra o poste de sustentação de um semáforo no cruzamento da Avenida Beira Rio com a Avenida Pará, no centro de Gurupi. Conforme informações apuradas pelo jornalista Jair Inocêncio, a equipe da Rádio Patrulha se deslocava para atender uma ocorrência e transitava com os sinais sonoros e luminosos acionados no momento do acidente.

A colisão ocorreu quando a viatura entrou no cruzamento e deparou-se com um automóvel conduzido por uma mulher, que atravessava a via com o sinal verde aberto para ela. Para evitar o impacto direto contra o carro da condutora, o policial que dirigia a viatura desviou a rota bruscamente, perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura de ferro do semáforo.

O choque causou danos severos na parte frontal do veículo oficial e destruiu o suporte da sinalização. Apesar do impacto, nenhum policial sofreu ferimentos graves. Equipes de apoio da Rádio Patrulha foram ao local para registrar o boletim de ocorrência e ordenar o trânsito da região. A perícia técnica foi acionada para analisar o local e emitir o laudo com as causas exatas do fato.

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