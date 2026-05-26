Viatura da PM bate em poste ao desviar de carro em cruzamento de Gurupi

Condutor da polícia realizou manobra para evitar colisão com veículo conduzido por uma mulher que passava pelo sinal verde.
Por Wesley Silas
GURUPI – Na noite desta segunda-feira, uma viatura da Polícia Militar do Tocantins colidiu contra o poste de sustentação de um semáforo no cruzamento da Avenida Beira Rio com a Avenida Pará, no centro de Gurupi. Conforme informações apuradas pelo jornalista Jair Inocêncio, a equipe da Rádio Patrulha se deslocava para atender uma ocorrência e transitava com os sinais sonoros e luminosos acionados no momento do acidente.
A colisão ocorreu quando a viatura entrou no cruzamento e deparou-se com um automóvel conduzido por uma mulher, que atravessava a via com o sinal verde aberto para ela. Para evitar o impacto direto contra o carro da condutora, o policial que dirigia a viatura desviou a rota bruscamente, perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura de ferro do semáforo.
O choque causou danos severos na parte frontal do veículo oficial e destruiu o suporte da sinalização. Apesar do impacto, nenhum policial sofreu ferimentos graves. Equipes de apoio da Rádio Patrulha foram ao local para registrar o boletim de ocorrência e ordenar o trânsito da região. A perícia técnica foi acionada para analisar o local e emitir o laudo com as causas exatas do fato.
A complexidade do direito de preferência em vias urbanas
O episódio registrado no centro de Gurupi expõe um dilema comum e de alta complexidade no trânsito urbano: o limite entre a prioridade dos veículos de emergência e a sinalização semafórica regular. O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que veículos de polícia e socorro têm prioridade de trânsito e livre circulação quando estão em serviço e com os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente acionados. Contudo, a jurisprudência de tribunais brasileiros e os manuais de direção defensiva da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) esclarecem que esse direito não é absoluto.
Mesmo em situação de urgência, o condutor do veículo oficial deve reduzir a velocidade ao aproximar-se de cruzamentos e certificar-se de que os demais motoristas — que muitas vezes operam sob o amparo do sinal verde e podem ter a percepção auditiva ou visual reduzida — notaram a aproximação da viatura. A manobra rápida do militar evitou consequências mais graves para os envolvidos, mas reforça a importância contínua de capacitações em direção defensiva para o gerenciamento de riscos em operações de resgate e policiamento.