Araguaína fica vazia em julho? Novas programações e fluxo de visitantes mostram que a cidade tem atrativos durante as férias

Dados do Lago Center Shopping de Araguaína revelaram que julho foi o 3º mês mais movimentado de 2025 e junho já lidera o ranking de 2026

Por Redação

A pista de patinação no gelo, oficinas lúdicas, apresentações musicais e as operações voltadas ao público infantil são atrativos que vêm atraindo mais visitantes ao shopping de Araguaína no mês de julho

Foi-se o tempo em que Araguaína “esvaziava” no mês de julho. Era bastante comum ouvir de vários moradores que “todo mundo ia para as praias” durante as férias de meio de ano e que a cidade não tinha atrativos para convencer as pessoas a ficarem. Contudo, o tabu começou a ser quebrado em 2025 com um dado interessante do Lago Center Shopping de Araguaína: julho foi o 3º mês mais movimentado de todo aquele ano.

E o motivo foi simples: atrações. Ciente da existência do lendário fantasma do “esvaziamento da cidade” e a necessidade de manter o varejo aquecido, a administração do empreendimento investiu em programações inéditas, como a primeira edição do Torresmo Fest e o primeiro contato da população com a pista de patinação no gelo em terras araguainenses.

“Também oferecemos outros atrativos, como oficinas lúdicas e apresentações musicais para convencer os pais que o shopping é uma opção segura e divertida para as crianças. E deu muito certo. Para este ano, optamos por trazer o que foi sucesso em 2025 novamente e incrementar com novas programações”, explica Kamila Alencar, gestora de Marketing do Lago Center.

Atrações exclusivas de julho

Confira a programação das atividades especialmente preparadas para o mês das férias:

16/07: Aulão de Ritbox de Verão com a Tropa da Tata – 19 horas

16/07: Oficina de Pintura Criativa e Personagens – 18 às 21 horas

21/07: Oficina de Contação de Histórias – 18 às 21 horas

23/07: Oficina de Pintura Facial – 19 às 20 horas

26/07: Apresentação Musical Infantil na Praça de Alimentações – 17 às 20 horas

Espaço completo e seguro

Além da pista de patinação no gelo, que permanece no shopping todo o mês de julho, o empreendimento ainda oferece um leque de serviços que estão à disposição das famílias permanentemente. A Praça de Alimentação, com doze opções, entre elas seis franquias nacionais, é uma boa alternativa para criar uma nova rotina de almoço, lanche da tarde ou jantar durante a semana.

Ainda no mesmo piso, os visitantes podem frequentar o espaço de trocas de figurinhas do álbum da Copa do Mundo, aproveitar o novo cinema que chegou ao Lago Center, o Cine Laser e a programação completa de filmes que estão em cartaz em todo o Brasil, além da Planet Park, com diversas opções de brinquedos e games.

Enquanto os pais e responsáveis passeiam pelo mall, os mais pequenos podem se divertir na estrutura da You Play, que possui monitoras e atividades apropriadas à idade, como piscina de bolinhas, escorregadores, desenhos e pinturas. Mas a voltinha pelo shopping também pode ser feita em grande estilo com os carrinhos de controle remoto e bichinhos da Mr. Cars.

Para os amantes de videogames, a opção é a Play VR, que oferece desde os jogos retrôs de fliperama até os gráficos mais avançados e os últimos lançamentos das principais plataformas de games. E se o objetivo for manter o corpo em movimento e gastar energia, a pedida é a My Jump e seu amplo espaço cheio de camas elásticas, além da pista de patinação no gelo.

Fluxo crescente

Desde janeiro deste ano, o Lago Center Shopping de Araguaína vem superando o número de visitantes todos os meses na comparação com 2025. Somente em junho, o fluxo registrou mais de 203 mil pessoas passando pelo empreendimento, um crescimento de 40,74% em relação ao mesmo mês do ano passado.

“2025 foi o primeiro ano que tivemos a experiência do ‘temido’ mês de julho e alcançamos a marca de mais de 200 mil visitantes, ficando atrás apenas de novembro e dezembro. Estamos com boas expectativas para este ano e trabalhando para oferecer o melhor para o araguainense e os visitantes de fora. E também estamos somando forças com o Festival de Verão que está sendo promovido pela prefeitura na Prainha da Via Lago, então tudo indica que, agora, Araguaína tem bons atrativos para o mês de julho”, destaca o superintendente do Lago Center, André Felipe.

E para saber o que fazer no mês de julho na cidade, o perfil de Instagram Araguaína Urbana oferece aos seguidores e visitantes a agenda de atividades do fim de semana, incluindo programações gratuitas e pagas em diversos segmentos.

Foto: Ricardo Sottero