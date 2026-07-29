Semana Pedagógica 2026/2 abre segundo semestre letivo da rede municipal de Gurupi com palestra de Roberto Minuzzi

Da Redação do Portal AtitudeTO

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semeg), realiza na próxima sexta-feira, 31 de julho, às 19h, a abertura oficial da Semana Pedagógica 2026/2, marcando o início das atividades do segundo semestre letivo da rede municipal de ensino.

Com o tema “Juntos fortalecemos pessoas, inspiramos equipes e transformamos a educação”, o evento reunirá professores, gestores, coordenadores e demais profissionais da educação em um momento de integração, formação e alinhamento das ações que nortearão o semestre.

A programação de abertura contará com a palestra do ex-atleta Roberto Minuzzi, tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira de Vôlei, que compartilhará experiências sobre liderança, trabalho em equipe, motivação e desenvolvimento humano, temas diretamente ligados aos desafios vivenciados no ambiente escolar.

A cerimônia será realizada na Catedral das Assembleias de Deus de Gurupi e integra as ações de formação continuada promovidas pela Semeg, reforçando o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais da educação e o fortalecimento da qualidade do ensino. A formação continuada é reconhecida como uma estratégia importante para o planejamento pedagógico e o aprimoramento das práticas educacionais.

O secretário municipal de Educação, Samuel Rodrigues Martins, destaca que a Semana Pedagógica representa um momento de preparação e inspiração para toda a rede. “Mais do que iniciar um novo semestre, este é um momento de fortalecer nossos profissionais, promover a troca de experiências e renovar o compromisso com uma educação pública de qualidade. Investir nas pessoas é investir no futuro dos nossos estudantes.”

A prefeita Josi Nunes também ressalta a importância da valorização dos educadores. “Nossa gestão acredita que uma educação de excelência começa pela valorização dos profissionais. A Semana Pedagógica reafirma esse compromisso, oferecendo um espaço de aprendizado, motivação e fortalecimento das equipes que diariamente transformam vidas por meio da educação.”

A expectativa é reunir centenas de profissionais da rede municipal em uma noite de aprendizado, reflexão e motivação, dando início ao semestre letivo com foco na colaboração, no desenvolvimento das equipes e na construção de uma educação cada vez mais humanizada e transformadora.

Fonte: Tainá Von Mühlen – Ascom Semeg