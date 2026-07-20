‘Não Desvie o Olhar’ – Defesa Civil de Palmas lança campanha para prevenir afogamentos infantis na Capital

Iniciativa fortalece cultura de prevenção para reduzir riscos de acidentes durante a temporada de praias

Da Redação

Com o slogan “Um instante de distração pode ser para sempre”, a Defesa Civil de Palmas promove a campanha “Não Desvie o Olhar”, que visa prevenir afogamentos infantis nas praias da Capital. A primeira edição foi realizada neste sábado, 18, na Praia do Caju, com a participação de 17 servidores, que distribuíram panfletos educativos, prestaram orientações preventivas e realizaram a identificação das crianças por meio de pulseiras.

A campanha alia educação preventiva, orientação aos pais e responsáveis e identificação das crianças, buscando reduzir os riscos de acidentes e fortalecer a cultura da prevenção. Realizada pela Gerência de Intervenção Imediata, a finalidade é alertar sobre os riscos do afogamento infantil, que pode ser rápido e silencioso, e que um momento de distração pode ter consequências irreversíveis.

Além das orientações verbais, cada família recebeu um panfleto educativo contendo recomendações de segurança, como manter as crianças sempre ao alcance da visão, não permitir que elas permaneçam sozinhas na água, respeitar as áreas destinadas aos banhistas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas por quem estiver responsável pela supervisão e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, órgão responsável por ocorrências de afogamento.

“A equipe realizou uma abordagem individual com cada família, esclarecendo dúvidas e reforçando medidas simples que podem evitar acidentes”, ressaltou a gerente de Intervenção Imediata, Gessiane Ferreira da Silva.

Orientação e identificação

Também foi realizada a identificação das crianças e responsáveis por meio de pulseiras, com a finalidade de garantir que a criança permaneça identificada durante todo o período de permanência na praia. “Além de facilitar a rápida identificação em caso de desencontro, a pulseira também funciona como um lembrete permanente da principal mensagem da campanha: não desviar o olhar da criança enquanto ela estiver na água. Mais do que distribuir pulseiras, buscamos alertar pais e responsáveis de que a atenção constante é a medida mais eficaz para proteger crianças e evitar afogamentos”, afirma Gessiane.

Orientação e identificação

Também foi realizada a identificação das crianças e responsáveis por meio de pulseiras, com a finalidade de garantir que a criança permaneça identificada durante todo o período de permanência na praia. “Além de facilitar a rápida identificação em caso de desencontro, a pulseira também funciona como um lembrete permanente da principal mensagem da campanha: não desviar o olhar da criança enquanto ela estiver na água. Mais do que distribuir pulseiras, buscamos alertar pais e responsáveis de que a atenção constante é a medida mais eficaz para proteger crianças e evitar afogamentos”, afirma Gessiane.

Durante a primeira edição da campanha, mais de 200 crianças foram identificadas e mais de 135 famílias orientadas.

Cuidados

A Defesa Civil recomenda que, quando a criança estiver na água, apenas um adulto permaneça exclusivamente responsável por sua supervisão, evitando distrações com o celular, conversas, consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer outra atividade que comprometa sua atenção.

Os pais ou responsáveis também são orientados a nunca presumir que outra pessoa esteja observando a criança. Caso o responsável precise se ausentar, essa responsabilidade deve ser transferida de forma clara para outro adulto, evitando que a criança permaneça sem supervisão.