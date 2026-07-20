Força Aérea investiga queda de avião no Tocantins que matou médico e esposa

da redação
Investigadores ligados ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foram acionados para iniciar a investigação sobre a queda de um avião na zona rural de Palmas. O acidente causou a morte do médico Éderson da Silva, de 68 anos, e de sua esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos.
A queda do avião aconteceu na manhã de sábado (18), logo após a decolagem de um aeródromo na zona rural de Palmas. O casal era dono de um hospital em Redenção. Roseli também era professora.
Conforme o CENIPA, órgão subordinado à Força Aérea (FAB), os investigadores enviados são ligados ao 6º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), com sede em Brasília (DF).
Os profissionais aplicaram técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes. Nessa etapa, reúnem-se elementos que subsidiarão as fases posteriores da investigação.
A investigação tem por finalidade identificar possíveis fatores contribuintes e, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências.
O avião de pequeno porte, modelo EMB-721C, estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 2027.