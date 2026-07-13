Adapec abre recadastramento de rebanhos na Ilha do Bananal

da redação

A Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) informa que, em caráter excepcional e exclusivamente em 2026, o período para a Declaração de Informações Pecuárias e atualização cadastral das explorações pecuárias localizadas na Ilha do Bananal ocorrerá desta quarta-feira, 15, a 31 de agosto, conforme estabelece a Portaria nº 202, publicada no dia 10 julho de 2026.

A alteração do calendário decorre da necessidade de adequação dos procedimentos em razão da implantação e migração do Sistema Informatizado de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Sidato 2.0), visando garantir a integridade, a consistência e a segurança das informações cadastrais.