Jornalista Lucas Ferreira assume direção executiva do SBT Tocantins

da redação

Grupo Norte anunciou o jornalista Lucas Ferreira como novo diretor executivo do SBT Tocantins. Com passagem por alguns dos principais veículos de comunicação do estado, ele assume a função em um momento de reorganização da emissora, com foco no fortalecimento da produção de conteúdo, desenvolvimento comercial, gestão de equipes e ampliação da presença da marca no mercado tocantinense.

Natural de Araguaína, Lucas Ferreira tem 40 anos. É casado com a empresária Midian Santos, pai de João Lucas e Ana Beatriz, e padrasto de Cauã Vinicius. A trajetória dele na comunicação começou na Rádio Terra FM. Pouco depois, ingressou no SBT Araguaína, onde apresentou o programa “O Povo na TV”, no período em que a emissora era administrada pelo Grupo Boa Sorte.

A nova função representa também um retorno simbólico à emissora onde ele iniciou a carreira na televisão.

Ao longo da trajetória profissional, Lucas também atuou na TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo no Tocantins, onde trabalhou como repórter, apresentador e gestor de equipes. Nesse período, conquistou dois Prêmios FIETO de Jornalismo e participou de reportagens com repercussão nacional.

Mais recentemente, esteve à frente do “Balanço Geral Manhã” e coordenou o jornalismo da TV Record Tocantins. Também comandou o programa “Direto da Redação”, na Rádio Hits FM.

Com experiência em conteúdo, planejamento, jornalismo televisivo, rádio e gestão de equipes, Lucas chega ao SBT Tocantins com o desafio de fortalecer a programação local, aproximar a emissora do público tocantinense e integrar as áreas editorial, operacional e comercial da empresa.