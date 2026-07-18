DNIT diz que ponte da BR-235 sobre o Rio Tocantins teve dano irreversível e vai reconstruir estrutura

A ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-235, em Pedro Afonso, terá de ser completamente reconstruída. A decisão foi anunciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) após estudos técnicos confirmarem danos irreversíveis nas fundações e nos pilares centrais da estrutura.

Com o diagnóstico, a recuperação da ponte foi descartada. A travessia continuará totalmente interditada para o tráfego de veículos, sem previsão imediata de liberação.

Apesar da gravidade dos problemas, o DNIT informou que realizará uma nova avaliação em até 15 dias para verificar se existe possibilidade de autorizar, de forma provisória, a passagem exclusiva de veículos leves, como carros e motocicletas.

A eventual liberação dependerá da execução de intervenções emergenciais consideradas indispensáveis para reduzir os riscos e garantir condições mínimas de segurança.

Testes confirmaram deformações permanentes

Entre os dias 8 e 10 de julho, equipes especializadas realizaram uma prova de carga na ponte. Caminhões carregados, com peso total de até 360 toneladas, foram posicionados sobre o vão central enquanto sensores acompanhavam a reação da estrutura.

Os resultados acenderam o alerta. Mesmo após a retirada dos caminhões, parte da deformação permaneceu nas fundações e nos pilares, mostrando que a ponte não retornou totalmente à posição original.