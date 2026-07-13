Corpo de jovem que se afogou no Rio Tocantins é localizado por um mergulhador em Peixe

Da Redação
Um mergulhador localizou, na noite deste domingo (12), há 15 metro do local que ele tinha desaparecido, o corpo de Alessandro Souza no Rio Tocantins, no município de Peixe, região sul do estado. O jovem estava desaparecido desde o período da tarde do mesmo dia, após entrar no rio para se banhar. As equipes de resgate encerraram as buscas imediatamente após a recuperação da vítima.
Correção do local da ocorrência
Inicialmente, as informações preliminares divulgadas pelas autoridades apontavam que o afogamento teria ocorrido na Praia da Tartaruga, um dos principais pontos turísticos da região. No entanto, o Corpo de Bombeiros corrigiu a informação, precisando que o acidente aconteceu em uma área não oficializada, localizada a cerca de quatro quilômetros abaixo do complexo da praia.
Histórico do resgate
As operações de busca e salvamento foram iniciadas logo após o acionamento dos militares por testemunhas que presenciaram o desaparecimento. O trabalho concentrou-se na varredura subaquática e superficial do trecho do rio corrente abaixo do ponto indicado e foi encontrado por volta das 21h do domingo por um mergulhador. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais antes da liberação aos familiares.
Análise do impacto social
O caso reforça o alerta recorrente das autoridades de segurança sobre os riscos associados ao banho em trechos não monitorados do Rio Tocantins. A falta de guarda-vidas e de sinalização em praias informais e áreas de forte correnteza amplia a vulnerabilidade dos banhistas, evidenciando a necessidade de maior conscientização da população e do fortalecimento das ações de fiscalização preventiva pelos municípios durante a temporada de veraneio.