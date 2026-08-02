Laurez Moreira participa de convenção do PT e reforça proximidade com projeto nacional de Lula

da redação

O vice-governador do Tocantins e pré-candidato ao Governo do Estado, Laurez Moreira (PSD), participou da convenção do PT que oficializou as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República e Geraldo Alckmin à Vice-Presidência nas eleições de 2026. A presença de Laurez no evento reforça sua aproximação com o grupo político que apoia a continuidade do projeto nacional liderado por Lula e amplia as articulações para a formação do palanque no Tocantins.

Em publicação nas redes sociais, Laurez destacou a importância do encontro e a oportunidade de dialogar com lideranças de diferentes partes do país. “Participei da convenção que oficializou as candidaturas de Luis Inácio Lula da Silva à Presidência da República e Geraldo Alckmin à Vice-Presidência nas eleições de 2026. Um momento de encontro com lideranças, companheiros e representantes de diferentes regiões do Brasil, acompanhando de perto esse importante momento da política nacional”, afirmou. A movimentação coloca o pré-candidato tocantinense em sintonia com a agenda nacional do PT e deve alimentar as discussões sobre a composição do grupo político para 2026.