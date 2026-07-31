Eduardo Siqueira mobiliza primeiro escalão e reafirma apoio a Dorinha

da redação

Pré-candidata ao governo estadual, senadora Dorinha Seabra Rezende (UB) participou na manhã desta sexta-feira, 31, de um ato político ao lado do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos). O encontro reuniu mais de mil pessoas na Capital, entre secretários municipais, vereadores, lideranças comunitárias e integrantes do primeiro escalão da gestão municipal.