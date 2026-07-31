Eduardo Siqueira mobiliza primeiro escalão e reafirma apoio a Dorinha

da redação
Pré-candidata ao governo estadual, senadora Dorinha Seabra Rezende (UB) participou na manhã desta sexta-feira, 31, de um ato político ao lado do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos). O encontro reuniu mais de mil pessoas na Capital, entre secretários municipais, vereadores, lideranças comunitárias e integrantes do primeiro escalão da gestão municipal.
“Quando eu precisei começar a recuperar nossas UBS, foi com ela que eu contei. Na hora que eu precisava discutir o Hospital Universitário de Urgências e Emergências da UFT, foi com ela que nós contamos. Na hora que o Hospital do Amor precisou ser levantado, ela estava presente. Na hora que precisou da UFT Norte, ela estava lá para realizar. Tudo o que nós conquistamos de grande Estado tem as digitais da senadora”, disse Eduardo Siqueira Campos.