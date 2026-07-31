Dia D vira grande conexão política do Tocantins, e Josi Nunes lidera mobilização em Gurupi

Prefeita destacou que o formato de videoconferência foi uma excelente iniciativa e oportunidade de diálogo com todo o Tocantins.

Por Redação

A prefeita Josi Nunes e a pré-candidata a deputada federal Luana Nunes reuniram lideranças e apoiadores em sua residência, em Gurupi, para o Dia D com Dorinha, na noite desta quinta-feira, 30. A reunião on-line conectou municípios de todas as regiões e permitiu que milhares de tocantinenses acompanhassem as propostas da senadora Professora Dorinha para o Governo do Estado.

O formato abriu espaço para que prefeitos conversassem diretamente com a pré-candidata e apresentassem as prioridades de seus municípios. “Esse formato de videoconferência foi uma excelente iniciativa. Foi uma noite de oportunidade de diálogo com todo o Tocantins. Dorinha ouviu os prefeitos, apresentou suas propostas e mostrou que conhece as necessidades de cada região. Gurupi está pronta para contribuir com esse projeto”, afirmou Josi Nunes.

Luana Nunes também falou sobre a participação popular e o alcance estadual da mobilização. “O Dia D mostrou que o Tocantins quer ouvir propostas e participar das decisões sobre o seu futuro. Foi uma noite que conectou pessoas de todas as regiões em torno de um projeto preparado para cuidar do Estado inteiro”, afirmou.