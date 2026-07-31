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sexta-feira, 31 julho

Política

“Super Live” de Dorinha conecta apoiadores em 100 cidades para convenção dia 5

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

“Deu certo”, assim foi modelo de super live na noite desta quinta-feira, 31 de julho, em movimento de mobilização em prol da pré-candidatura a governadora da senadora Professora Dorinha (União Brasil).

Gurupi, Porto Nacional, Araguaína, Carmolândia, Gurupi, Conceição, Lizarda, Itaporã, Dois Irmãos, Palmeirante, Formoso do Araguaia, Palmas, Miracema, Taguatinga, e muitas outras cidades. A estimativa é que mais de 10 mil pessoas tenham se reunido para ouvir a saudação e as palavras de Dorinha. Em todas as cidades, após Dorinha falar ou pouco antes das chamadas, foram feitos eventos políticos que reforçaram o respaldo à pré-candidata. Uma noite de atos simultâneos de apoio ao projeto de Dorinha, que tem o respaldo do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Dorinha agradeceu a mobilização de todos, coordenada por prefeitos, prefeitas e líderes políticos. “O dia D de Dorinha, mais T de Tocantins! Nós acabamos de fazer essa live com a participação de mais de 100 municípios, com lideranças de vários lugares, sendo que alguns, como Araguaína, foram muitos pontos diferentes. Muita gente nos acompanhou no YouTube, e era o objetivo de, nesse dia, como eu não posso estar em muitos lugares ao mesmo tempo, reforçar o convite para a nossa convenção no dia 5 de agosto, a partir das 16 horas, no Espaço Cultural”, ressaltou a pré-candidata.

A senadora destacou, ainda, o empenho de todos e se comprometeu com um Tocantins bem cuidado. “Hoje é gratidão! Muito obrigada, obrigada Tocantins, obrigada a cada município que entrou, que mostrou por que tá conosco, porque acredita no nosso trabalho. E nós vamos continuar acreditando e cuidando do Tocantins”, frisou a parlamentar, destacando que a mobilização não para e o objetivo é chegar fortalecido à convenção para começar uma linda campanha, propositiva que, além da continuidade dos avanços do Estado neste último período, vai apresentar proposta para um salto de qualidade.

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