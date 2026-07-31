“Super Live” de Dorinha conecta apoiadores em 100 cidades para convenção dia 5

“Deu certo”, assim foi modelo de super live na noite desta quinta-feira, 31 de julho, em movimento de mobilização em prol da pré-candidatura a governadora da senadora Professora Dorinha (União Brasil).

Gurupi, Porto Nacional, Araguaína, Carmolândia, Gurupi, Conceição, Lizarda, Itaporã, Dois Irmãos, Palmeirante, Formoso do Araguaia, Palmas, Miracema, Taguatinga, e muitas outras cidades. A estimativa é que mais de 10 mil pessoas tenham se reunido para ouvir a saudação e as palavras de Dorinha. Em todas as cidades, após Dorinha falar ou pouco antes das chamadas, foram feitos eventos políticos que reforçaram o respaldo à pré-candidata. Uma noite de atos simultâneos de apoio ao projeto de Dorinha, que tem o respaldo do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).