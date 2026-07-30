Em Santa Maria, Amélio Cayres defende projeto Municipalista e fortalecimento dos Municípios

Por Redação

O pré-candidato a vice-governador do Tocantins, Amélio Cayres (MDB), participou nesta quarta-feira (29) de uma reunião política em Santa Maria do Tocantins. O encontro contou com a presença do pré-candidato ao Governo do Estado, Vicentinho Júnior (PSDB), do pré-candidato ao Senado, Alexandre Guimarães (MDB), além do prefeito Leonardo Noleto, da vice-prefeita Maria de Jesus, vereadores e lideranças locais.

A reunião consolidou o apoio da maioria da Câmara Municipal à chapa e reforçou a aliança política na região.

“Santa Maria nos recebe bem, o que aumenta a nossa responsabilidade. Elaboramos um projeto com base na escuta popular, no respeito às lideranças e no fortalecimento da parceria com os municípios para garantir o avanço do Tocantins”, declarou Amélio Cayres.

O pré-candidato ressaltou ainda que a composição com Vicentinho Júnior e Alexandre Guimarães unifica experiências em prol do desenvolvimento municipal, com foco em novos investimentos, infraestrutura, segurança pública e atendimento às demandas da população tocantinense.

O evento reuniu moradores locais para debater as principais necessidades do município e reafirmou o compromisso da chapa com uma gestão focada na integração entre Governo do Estado, prefeituras, câmaras municipais e a comunidade.

Consolidação de bases locais

A movimentação em Santa Maria do Tocantins reflete o movimento estratégico clássico das pré-campanhas estaduais: a consolidação de bases locais por meio do discurso municipalista. Ao reunir prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias no mesmo palanque, o grupo liderado por Vicentinho Júnior e Amélio Cayres busca transmitir coesão e força política no interior.

Contudo, a articulação apoia-se em premissas genéricas de gestão — como promessas de “integração”, “infraestrutura” e “escuta popular” —, comuns em períodos pré-eleitorais. O verdadeiro desafio dessa aliança será demonstrar, ao longo do pleito, como esse discurso de cooperação se converterá em propostas concretas e exequíveis diante das restrições orçamentárias e das demandas históricas da região.