Eleições: Irajá declara apoio a Ronaldo Dimas ao senado

da redação

O senador Irajá (PSD-TO) declarou apoio à pré-candidatura de Ronaldo Dimas (Podemos) ao Senado Federal nas eleições de 2026. A manifestação acrescenta uma nova força política à campanha do ex-prefeito de Araguaína e ocorre em um cenário de disputa acirrada pelas duas vagas destinadas ao Tocantins. Segundo Irajá, Dimas reúne experiência e capacidade para representar o Estado no Congresso Nacional.

A decisão também é resultado de uma relação política construída ao longo de aproximadamente uma década. Irajá lembrou que recebeu o apoio de Dimas em sua campanha ao Senado, em 2018, e destacou a parceria que posteriormente envolveu também a eleição de Tiago Dimas para a Câmara dos Deputados. “Eu acho que o Ronaldo, chegando à vitória, e acredito muito na candidatura dele, nós teremos um grande nome, um grande quadro representando o Tocantins no Senado Federal”, afirmou o senador.