Petistas de Gurupi manifestam apoio à candidatura de José Salomão para deputado federal

da redação

Lideranças e integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) em Gurupi manifestaram apoio à candidatura de José Salomão para deputado federal. A articulação reforça o nome do ex-prefeito na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados e movimenta o cenário político do município e da região sul do Tocantins. Salomão esteve recentemente na cidade e visitou comerciantes e lideranças da esquerda em prol da sua candidatura.

O apoio dos petistas de Gurupi representa um importante passo na construção da candidatura de Salomão, que busca ampliar sua base política e conquistar espaço para representar o Tocantins em Brasília. A movimentação também evidencia a mobilização do PT no município em torno das eleições de 2026.