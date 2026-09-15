Luana Ribeiro retira candidatura à Assembleia Legislativa e aponta falta de apoio partidário

Por Wesley Silas
TOCANTINS – A ex-deputada estadual Luana Ribeiro (Podemos) anunciou oficialmente a desistência de sua candidatura a uma vaga na Assembleia Legislativa do Tocantins nas eleições deste ano. Em nota pública divulgada nesta semana, a parlamentar afirmou que a decisão ocorreu após avaliação do cenário eleitoral e justificou a medida pela ausência de suporte político e estrutural por parte da direção do seu partido e de lideranças aliadas.
Ausência de suporte partidário motivou desistência
No comunicado, Luana Ribeiro destacou que a falta de sustentação partidária foi determinante para a inviabilização de seu projeto eleitoral. A ex-parlamentar classificou a decisão como um dos momentos mais difíceis de sua trajetória pública, mas ressaltou a necessidade de agir com transparência junto à sua base eleitoral.
A ex-deputada expressou agradecimento aos militantes, apoiadores e eleitores que acompanharam sua pré-campanha. No texto, resgatou também a influência de seus pais, Belisa e João Ribeiro, em sua formação política, e lembrou sua passagem pelo Legislativo estadual, no qual ocupou a presidência da Casa.
Apesar da saída da disputa eleitoral deste ano, Luana Ribeiro afirmou que manterá sua atuação política e o diálogo com as bases no Estado, sem indicar, contudo, quais serão seus próximos passos partidários.
Íntegra da Nota Pública
NOTA PÚBLICA À POPULAÇÃO DO TOCANTINSDepois de uma reflexão cuidadosa, decidi retirar minha candidatura a deputada estadual nas eleições deste ano. Comunico essa decisão com serenidade, respeito e gratidão a cada pessoa que acreditou em mim e caminhou ao meu lado.Preciso também ser franca sobre o que pesou nessa decisão. Lamento não ter recebido suporte partidário nem o apoio necessário político do meu partido e de algumas lideranças que escolhi apoiar. Foi uma das decisões mais difíceis e dolorosas da minha vida.Aos apoiadores, meu muito obrigada pela confiança. À militância, que esteve presente com dedicação e carinho de sempre, deixo um abraço especial. Cada conversa, cada encontro e cada gesto de apoio significaram muito para mim. Nada disso será esquecido.Aprendi com Belisa e João Ribeiro a fazer política por amor às pessoas. Foi esse sentimento que guiou minha trajetória na Assembleia Legislativa e me levou a abrir caminhos, inclusive como a primeira mulher a presidir a Casa. Sigo orgulhosa do trabalho que fiz e, sobretudo, dos laços que construí com o povo tocantinense.Uma candidatura pode chegar ao fim. O compromisso com o Tocantins, não. Continuarei presente, ouvindo as pessoas e defendendo as causas em que acredito.Saio desta disputa de cabeça erguida e com o coração cheio de gratidão. A todos que estiveram comigo: obrigada por tanto. Nossa história segue.Luana Ribeiro
Impacto político
A saída de Luana Ribeiro do pleito altera a distribuição de votos na disputa pelas cadeiras da Assembleia Legislativa e expõe fragilidades na articulação interna do Podemos no Tocantins. Ao expor publicamente a ausência de apoio da legenda e de aliados, o movimento da ex-deputada lança luz sobre os impasses na distribuição de recursos e no alinhamento das nominatas proporcionais, fator que pode reorganizar alianças locais e redistribuir o eleitorado ligado ao espólio político da família Ribeiro nesta reta final de campanha.