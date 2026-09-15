Karynne lidera caminhada em Paranã e reforça apoio à candidatura de Dorinha

da redação

A primeira-dama do Tocantins, Karynne Sotero, liderou a caminhada “Mulheres com Dorinha”, em Paranã, ao lado da primeira-dama do município, Deborah Bessa. A mobilização reuniu moradores, lideranças políticas e apoiadores da candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha, pelas ruas da cidade. Durante o evento, Karynne destacou a importância da participação feminina na política e afirmou que Dorinha conhece as necessidades dos municípios. Segundo ela, a candidata já destinou mais de R$ 14 milhões para Paranã.

A agenda também passou pelo distrito de Campo Alegre, onde Karynne participou de um encontro político com moradores e lideranças, entre elas o governador Wanderlei Barbosa e os prefeitos Fábio da Farmácia, de Paranã, e Wlisses Barros, de Palmeirópolis. Durante a reunião, Karynne defendeu a eleição de uma mulher para comandar o Tocantins, enquanto Wanderlei declarou confiança na vitória de Dorinha e destacou o potencial turístico e natural de Campo Alegre.