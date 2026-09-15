Folha desiste de disputar presidência da Câmara de Palmas e apoia Marilon Barbosa

da redação

O vereador Folha (PSDB) anunciou a retirada de sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Palmas. Com a decisão, o parlamentar declarou apoio ao vereador Marilon Barbosa (Republicanos), que passa a contar com o respaldo de Folha na disputa pelo comando do Legislativo municipal.

A decisão movimenta a articulação política dentro da Câmara de Palmas e reforça o nome de Marilon Barbosa na corrida pela presidência. Folha, que vinha colocando seu nome na disputa, agora deverá atuar ao lado de Marilon na construção de uma candidatura para dirigir os trabalhos do Legislativo da capital.