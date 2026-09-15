Flávio Bolsonaro reforça campanha de Eduardo Gomes e ressalta importância da sua reeleição

Em vídeo, candidato à Presidência reforça lealdade do parlamentar tocantinense. “Quando o Brasil precisou, ele estava lá”

Por Redação

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) gravou nesta terça-feira (15) vídeo em apoio à reeleição do senador Eduardo Gomes (PL-TO). No mesmo dia em que fez um pronunciamento à Nação, Flávio destacou a atuação de Eduardo Gomes como líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional e defendeu sua permanência no Senado para ajudar na construção do seu futuro governo.

“Eu conheço o senador Eduardo Gomes e sei que posso contar com ele. Foi líder do governo Bolsonaro no Congresso e, quando a gente precisou, o Eduardo estava lá, sempre leal, firme e ajudando a construir soluções para o nosso Brasil. É gente de confiança e nós vamos precisar muito dele no Senado para o nosso futuro governo”, afirmou Flávio Bolsonaro.

Ao agradecer o apoio do presidenciável, Eduardo Gomes reafirmou seu compromisso com o Tocantins e com o país. “Recebo as palavras de Flávio Bolsonaro com gratidão e com a responsabilidade de quem sempre esteve ao lado do Brasil nos momentos decisivos. Nossa lealdade é com os tocantinenses, com a democracia e com a construção de soluções que fortaleçam o país. Quero continuar no Senado para defender o nosso estado e ajudar o Brasil a retomar o caminho do desenvolvimento, da segurança e das oportunidades”, declarou o senador.

Eduardo Gomes exerceu a liderança do governo do então presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional entre 2020 e 2022, período em que participou da articulação de pautas do Executivo junto à Câmara dos Deputados e ao Senado. Candidato à reeleição, o parlamentar apresenta essa experiência política e a interlocução com diferentes setores como fundamentos para pedir a renovação do mandato e ampliar a participação do Tocantins nas decisões nacionais.